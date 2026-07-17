நாய்கள் கடித்ததில் 10 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

வத்தலக்குண்டு அருகே நாய்கள் கடித்துக் குதறியதில் 10 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலக்குண்டு அருகேயுள்ள வெங்கடாஸ்திரி கோட்டையைச் சோ்ந்தவா் மாரியம்மாள் (65). இவா், அந்தப் பகுதியில் உள்ள தோட்டத்து வீட்டில் ஆட்டுப் பண்ணை அமைத்து, 25 வெள்ளாடுகள் வளா்த்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு இந்தப் பகுதியில் உள்ள நாய்கள் கூட்டமாக சென்று ஆட்டுப் பண்ணையில் இருந்த ஆடுகளைக் கடித்துக் குதறின. இதில் 15 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
இதுகுறித்து, மாரியம்மாள் அந்தப் பகுதியில் உள்ள ரெட்டியபட்டி கிராம நிா்வாக அலுவலரிடம் புகாா் அளித்த போதிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. மீதமுள்ள 10 ஆடுகளை மாரியம்மாள் வளா்த்து வந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை பண்ணைக்கு கூட்டமாக சென்ற நாய்கள் இரு சினை ஆடுகள் உள்பட 10 வெள்ளாடுகளை கடித்துக் குதறின. இதில் பத்து ஆடுகளும் உயிரிழந்தன.
ஏற்கெனவே வருவாய்த் துறையினரிடம் புகாா் அளித்தபோது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், மீதமுள்ள ஆடுகளும் உயிரிழந்திருக்காது என மாரியம்மாள் தெரிவித்தாா்.
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