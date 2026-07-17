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திண்டுக்கல்

பழனியில் நாளை மின்தடை

பழனியில் நாளை மின்தடை

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மின்தடை

Updated On :17 ஜூலை 2026, 1:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி, ஜூலை 16: பழனியில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) மின்தடை ஏற்படும் என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் லதா தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

பழனி துணை மின்நிலைய பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை பழனி நகா், சிவகிரிப்பட்டி, கலிக்கநாயக்கன்பட்டி, கோதைமங்கலம், புளியம்பட்டி, தும்பலப்பட்டி, பாறைப்பட்டி, கேஜி வலசு, பாலசமுத்திரம், நெய்க்காரபட்டி, ஆயக்குடி, சின்னக்கலையம்புத்தூா் ஆகிய பகுதிகளுக்கு மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.

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