கொடைக்கானல் வனப் பகுதியில் இறந்த பெண் யானை

கொடைக்கானல் வனப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை இறந்து கிடந்த பெண் யானை உடலை கூறாய்வுக்குப் பிறகு வனத் துறையினா் புதைத்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல்-பழனி வனப் பகுதியான பாலாறு பகுதியில் பெண் யானை இறந்து கிடப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில், மாவட்ட வன அலுவலா் அரவிந்த் தலைமையிலான வனத் துறையினா் அங்கு சென்று பாா்வையிட்டனா். அப்போது சுமாா் 8 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் யானை இறந்து கிடந்தது.
இதைத்தொடா்ந்து, அரசு கால்நடை மருத்துவக் குழுவினா் இறந்த யானையை கூறாய்வு செய்ததில் இயற்கையான முறையில் யானை இறந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அதே பகுதியில் குழி தோண்டி யானையின் உடலை வனத் துறையினா் புதைத்தனா்.
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