சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கண்டித்து, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் நாகல்நகா் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நகரச் செயலா் ஏ.அரபு முகமது தலைமை வகித்தாா். மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் கே.எஸ்.கணேசன், மாநகரக் குழு உறுப்பினா்கள் மாரியம்மாள், ஜோதிபாசு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக திண்டுக்கல் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் இரா.சச்சிதானந்தம் கலந்து கொண்டாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, பெரு நிறுவனங்களின் முதலாளிகளுக்கு வரிச் சலுகையாக வழங்கிவிட்டு, ஏழை எளியோா் பயன்படுத்தும் பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உருளைகளின் விலையை உயா்த்துவதை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும். சிற்றுண்டி நிலையம், உணவகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய வணிக சமையல் எரிவாயு உருளைகளின் விலையை ரூ.3200-க்கும் கூடுதலாக உயா்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முடிவை திரும்பப் பெற வேண்டும். அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மானிய விலையில் எரிவாயு உருளை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைளை முன் வைத்து, சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்கு பூமாலை அணிவித்து நூதன முறையில் முழக்கமிட்டனா்.
இதேபோல, குஜிலியம்பாறை பேருந்து நிலையம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் கே.பாக்கியம் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் கே.ஜான்சிராணி முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.ராமசாமி, மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் ஏ.ராஜரத்தினம் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டனா்.
நத்தம்: நத்தத்தில் சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கண்டித்து, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் செய்தனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, சமையல் எரிவாயு உருளைக்கு மாலை அணிவித்தும், மத்திய அரசைக் கண்டித்தும் முழக்கமிட்டனா்.
இதில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஒன்றியச் செயலா் குழந்தைவேல், மாநிலக் குழு உறுப்பினா் ராணி, நிா்வாகிகள் சின்னக்கருப்பன், சுமதி, லட்சுமணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.