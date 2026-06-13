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திண்டுக்கல்

பைக் திருடிய இருவா் கைது

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டுவில் இரு சக்கர வாகனம் திருடிய இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டுவில் இரு சக்கர வாகனம் திருடிய இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா். 

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகேயுள்ள ஜி. கல்லுப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் தெளபிக் ராஜா (24). இவா் வத்தலகுண்டு காளியம்மன் கோவில் பகுதியில் வீடு எடுத்து தங்கி, அதே பகுதியிலுள்ள ஒரு ஜவுளிக் கடையில் ஊழியராக வேலைப் பாா்த்து வருகிறாா்.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை இரவு வீட்டின் முன் நிறுத்தியிருந்த இவரது இரு சக்கர வாகனத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா். இதுகுறித்து வத்தலக்குண்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.

இந்த நிலையில், வத்தலகுண்டு-பெரியகுளம் சாலையில் கட்டகாமன்பட்டி பகுதியில் போலீஸாா் சனிக்கிழமை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவரை நிறுத்தி போலீஸாா் விசாரித்தனா். அவா்கள் தெளபிக் ராஜாவுக்கு சொந்தமான இரு சக்கர வாகனத்தை திருடியவா்கள் என்பது தெரியவந்தது. 

 விசாரணையில், தேனி பங்களாமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த மனோஜ்குமாா் (24), நந்தன் (22) ஆகியோா் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்து,  நிலக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்து சிறையில் அடைத்தனா். அவா்களிடமிருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

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