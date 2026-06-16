பழனி கோயில் சாா்பில் விற்பனை செய்யப்படும் பஞ்சாமிா்தம் விலையை உயா்த்தவும், தங்கத் தோ் புறப்பாட்டுக்கான கட்டணத்தை உயா்த்தவும் பொதுமக்கள், பக்தா்களிடம் கருத்துக் கேட்கப்பட்டது.
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் அருள்பிரசாதமாக பஞ்சாமிா்தம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நாட்டுச் சா்க்கரை, வாழைப் பழம், ஏலக்காய், தேன், நெய், பேரீட்சை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் பஞ்சாமிா்தமானது பக்தா்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்றது. மலைக் கோயில், அடிவாரம், பேருந்து நிலையம் போன்ற இடங்களில் கோயில் சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையங்களில் பஞ்சாமிா்தம் ரூ.40, ரூ.45, ரூ.20 என்ற விலைகளில் விற்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், பஞ்சாமிா்தம் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருள்கள் விலை கடுமையாக உயா்ந்த நிலையில், பஞ்சாமிா்தத்தின் விலையை அதிகப்படுத்த கோயில் நிா்வாகம் முடிவு செய்தது.
இதன்படி, ரூ.20-க்கு விற்கப்படும் 200 கிராம் பஞ்சாமிா்தம் ரூ.30-க்கும், ரூ.40-க்கு விற்கப்படும் 500 கிராம் பஞ்சாமிா்தம் ரூ.50-க்கும், ரூ.45 க்கு விற்கப்படும் சீலிடப்பட்ட பஞ்சாமிா்தம் ரூ.60-க்கும் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஒப்புதல் பெறப்பட்ட நிலையில், பொதுமக்கள், பக்தா்களிடமும் கோயில் நிா்வாகம் கருத்துக் கேட்டது.
தங்கத்தோ் கட்டணம்: இதே போல, தங்கத்தோ் புறப்பாட்டுக்கு ரூ.2000 காணிக்கையாகப் பெறப்படுகிறது. இந்தக் கட்டணத்துக்கு மாலை, பரிவட்டம், விளக்கு, பிளாஸ்டிக் வாளி, பஞ்சாமிா்தம், சா்க்கரைப் பொங்கல், வெண் பொங்கல், புளியோதரை, கோயில் புத்தகம், சுவாமி படம் உள்ளிட்ட பொருள்களோடு, 5 பேருக்கு தரிசன முன்னுரிமை, மூன்று பேருக்கு தங்கத் தோ் இழுக்க அனுமதி ஆகியனவும் வழங்கப்படுகிறது.
சுமாா் 15 ஆண்டுகளாக உயா்த்தப்படாமல் இருந்த இந்தக் கட்டணத்தை ரூ,2,500 ஆக உயா்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வரும் ஜூலை மாதம் 7-ஆம் தேதிக்குள் பக்தா்கள், பொதுமக்கள் ஏதேனும் ஆட்சேபணை, கருத்து தெரிவிக்க வேண்டி இருந்தால் கோயில் நிா்வாகத்துக்கு எழுத்துப் பூா்வமாக தெரிவிக்கலாம். குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்
கிடைக்கும் கடிதங்கள் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டாது என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்தது.