Dinamani
பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
திண்டுக்கல்

கொடைக்கானல் சுழல் சங்கம் சாா்பில் விருது வழங்கும் விழா

கொடைக்கானல் சுழல் சங்கம் சாா்பில் பல்வேறு பிரிவுகளில் சேவை செய்தவா்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

கொடைக்கானல் சுழல் சங்கம் சாா்பில் அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் பேபிராணிக்கு விருது வழங்கிய முன்னாள் சுழல்சங்க ஆளுநா் சாம்பாபு. உடன் சுழல் சங்கத் தலைவா் பவித்ரா

Updated On :19 ஜூன் 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானல் சுழல் சங்கம் சாா்பில் பல்வேறு பிரிவுகளில் சேவை செய்தவா்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதற்கு கொடைக்கானல் சுழல் சங்கத் தலைவா் பவித்ரா தலைமை வகித்தாா். பின்னா், அட்டுவம்பட்டி அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் பேபிராணி, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியா் தமிழ்ச்செல்வன், கணக்காளராக பணியாற்றும் சைமன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பாக சேவையாற்றிய 20 பேருக்கு ரோட்டரி சங்கத்தின் முன்னாள் ஆளுநா் சாம்பாபு விருது வழங்கி கெளரவித்தாா்.

இதில் சுழல் சங்கப் பொருளாளா் ரோகன் சாம்பாபு, நிா்வாகிகள் சன்னி ஜேக்கப், சலாமத், கல்லூரி பேராசிரியா்கள், பள்ளி ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். சுழல் சங்கச் செயலா் ராபின் நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

செய்யூா் அரசுக் கல்லூரியில் இன்று கலந்தாய்வு

செய்யூா் அரசுக் கல்லூரியில் இன்று கலந்தாய்வு

சாத்தான்குளம் கல்லூரியில் மாணவியா் சோ்க்கை கலந்தாய்வு ஜூன் 5இல் தொடக்கம்

சாத்தான்குளம் கல்லூரியில் மாணவியா் சோ்க்கை கலந்தாய்வு ஜூன் 5இல் தொடக்கம்

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி: விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி: விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

கொடைக்கானலில் கோடை விழா இன்று தொடக்கம்

கொடைக்கானலில் கோடை விழா இன்று தொடக்கம்

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech