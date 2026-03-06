பழனியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 4 இளைஞா்களை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி நகா் பகுதியில் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு ரோந்துப் பணி மேற்கொண்டனா். அப்போது, புதுநகா் ரெயில்வே கடவுப் பாதை பகுதியில் சந்தேகப்படும்படி 4 போ் இரு சக்கர வாகனத்தில் நின்றிருந்தனா். அவா்களைப் பிடித்து போலீஸாா் சோதனையிட்டனா். அப்போது, அவா்கள் விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், பழனியைச் சோ்ந்த சூா்யாபாண்டி (29), ஜேம்ஸ் (30), தாடிக்கொம்புவைச் சோ்ந்த பாண்டித்துரை (25), ஆயக்குடியைச் சோ்ந்த சுபாஷ் (22) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து 4 இளைஞா்களையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த கஞ்சா, 3 கைப்பேசிகள், இரு சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
போதை மாத்திரைகள் விற்ற 2 இளைஞா்கள் கைது
கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது
சாக்லேட் வடிவில் கஞ்சா விற்ற மூவா் கைது
அவிநாசி அருகே கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...