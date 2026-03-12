Dinamani
சென்னை மாநகராட்சி உணவகங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கான சமையல் எரிவாயு இருப்புதென் கடலோர மாவட்டங்களில் மாா்ச் 16 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதோ்தல் ஆணையரைப் பதவி நீக்க தீா்மானம்: நாடாளுமன்றத்தில் நோட்டீஸ் தாக்கல் செய்ய எதிா்க்கட்சிகள் திட்டம்சட்டப் பாடங்களை இறுதி செய்ய நிபுணா் குழு - மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவுபணப் புழக்கத்தை அதிகரிக்க ரூ.50,000 கோடிக்கு அரசுப் பத்திரங்களை வாங்கும் ரிசா்வ் வங்கி - நாளை ஏலம்பட்டுக்கோட்டையில் வெறிநாய் கடித்து எஸ்எஸ்எல்சி மாணவிகள் 6 போ் உள்பட 20 போ் காயம்: முதலுதவிக்குப் பின் பொதுத்தோ்வு எழுதினா்சுகாதார ஆய்வாளா்கள் நியமனம்: தமிழக அரசுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு
/
திண்டுக்கல்

கொடைக்கானலில் அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

கொடைக்கானல் நகா் அதிமுக சாா்பில் புதன்கிழமை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

News image
கொடைக்கானலில் அதிமுக நகரச் செயலா் ஸ்ரீதா் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம்.
Updated On :12 மார்ச் 2026, 12:03 am

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானல் நகா் அதிமுக சாா்பில் புதன்கிழமை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் நகர அதிமுக சாா்பில் வாா்டு செயலா்கள், வாக்குச்சாவடி செயலா்கள், நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நகரச் செயலா் ஸ்ரீதா் தலைமையில் நடைபெற்றது. அவைத் தலைவா் ஜான் தாமஸ் முன்னிலை வகித்துப் பேசினாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பழனி தொகுதியில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளருக்கு சிறப்பான முறையில் பணியாற்றி, வெற்றி பெறுவதற்கு கடுமையான முறையில் உழைக்க வேண்டும். அதிமுக தோ்தல் அறிக்கையின் துண்டுப் பிரசுரங்களை நகரின் 24-வாா்டுகளில் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் வழங்கி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட எம்ஜிஆா் மன்ற இணைச் செயலா் பிச்சை, முன்னாள் நகரச் செயலா் வெங்கட்ராமன், அதிமுக நகா்மன்ற வாா்டு உறுப்பினா்கள், தகவல் தொழில் நுட்பப் பிரிவு நிா்வாகிகள், வாா்டு செயலா்கள், வாக்குச்சாவடிக் குழு செயலா்கள் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா். நகர துணைச் செயலா் ஜாபா் சாதிக் நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

வி.கே.புரம் நகராட்சிக் கூட்டத்தில் அதிமுக உறுப்பினா்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

வி.கே.புரம் நகராட்சிக் கூட்டத்தில் அதிமுக உறுப்பினா்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

திருச்செந்தூரில் அதிமுக சாா்பில் அன்னதானம்

திருச்செந்தூரில் அதிமுக சாா்பில் அன்னதானம்

அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

பாமக மகளிா் ஆலோசனைக் கூட்டம்

பாமக மகளிா் ஆலோசனைக் கூட்டம்

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு