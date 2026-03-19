பழனியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மதநல்லிணக்க இஃப்தாா் நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா், பல்வேறு மதத்தினா் கலந்து கொண்டனா்.
பழனி கோட்டைமேட்டுத் தெருவில் அமைந்துள்ள பெரிய பள்ளிவாசலில் பழனி நகா் முஸ்லிம் தா்ம பரிபாலன சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திமுக சாா்பில் பழனி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், திமுக திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்டச் செயலருமான இ.பெ. செந்தில்குமாா், நகரச் செயலா் வேலுமணி, நகா்மன்றத் தலைவா் உமாமகேஸ்வரி, அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வேணுகோபாலு, மாநில எம்ஜிஆா் மன்ற துணைத் தலைவா் ரவிமனோகரன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் ராஜமாணிக்கம், தவெக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக அனைவருக்கும் பள்ளிவாசல் நிா்வாகிகள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனா்.
சுல்தான்பேட்டையில் திமுக சாா்பில் இப்தாா் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சி
இப்தாா் நோன்பு துறப்பு
இஃப்தாா் நோன்பு துறப்பு
திமுக சாா்பில் இஃப்தாா் நோன்பு திறப்பு
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...