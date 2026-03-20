திண்டுக்கல்

கொடைக்கானல் ரோஜா தோட்டத்தில் 1,500 நாற்றுகள் நடும் பணி தொடக்கம்

Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானல் ரோஜாத் தோட்டத்தில் சீசனுக்காக 1,500 மலா்ச் செடிகளை நடவு செய்யும் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

கொடைக்கானலில் மாா்ச் 15-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 15-ஆம் தேதி வரை சீசன் காலமாகும். இந்தக் காலத்தில் கொடைக்கானலுக்கு வழக்கத்தைவிட அதிக அளவில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவது வழக்கம். இதையடுத்து, தோட்டக்கலைத் துறை சாா்பில் பிரையண்ட் பூங்கா, தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜாத் தோட்டம் உள்ளிட்ட பூங்காக்களில் ஆயிரக்கணக்கான மலா்ச் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டன. இவற்றில் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் மலா்கள் பூத்துக் குலுங்கும்.

இந்த நிலையில், கொடைக்கானல் அப்சா்வேட்டரியில் அமைந்துள்ள தோட்டக் கலைத் துறைக்குச் சொந்தமான ரோஜாத் தோட்டத்தில் ஏற்கெனவே ரோஜாச் செடிகளுக்கு களையெடுத்தல், உரமிடுதல், தண்ணீா் தெளித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

தற்போது ரோஜா மலா் பாத்திகளில் ஜெமினி, பெங்குயின், ராக்ஸ்டாா், ஜெனிட்டா, தாஜ்மஹால், கிண்டா ப்ளூ உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளில் 1,500 ரோஜா மலா்ச் செடிகள் நடவு செய்யும் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. இதில் ஒரு அடி ஆழம், ஒரு அடி அகலத்துக்கு பள்ளம் தோண்டப்பட்டு மலா்ச் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இதுகுறித்து தோட்டக் கலைத் துறை துணை இயக்குநா் சந்திரகவிதா கூறியதாவது:

கொடைக்கானலில் வருகிற மே மாதம் சீசனையொட்டி தோட்டக் கலைத் துறை சாா்பில் செயல்படும் அனைத்து பூங்காக்களிலும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட 50-க்கும் அதிகமான வகைகளில் மலா்ச் செடிகள், நாற்றுகள், விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கொடைக்கானலில் அவ்வப்போது பெய்து வரும் மிதமான மழை மலா்ச் செடிகளுக்கு ஏற்ாக உள்ளது. இதனால் மலா்ச் செடிகள் நன்கு வளரும். மலா்க் கண்காட்சியின் போது லட்சக்கணக்கான மலா்கள் அனைத்து பூங்காக்களிலும் பூத்துக் குலுங்கும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

கோடை சீசனுக்காக காட்டேரி பூங்காவில் மலா்ச் செடிகள் நடவுப் பணி தொடக்கம்

கோடை சீசனுக்காக காட்டேரி பூங்காவில் மலா்ச் செடிகள் நடவுப் பணி தொடக்கம்

கொடைக்கானலில் மீண்டும் பனிப் பொழிவு: செடிகளை பாதுகாக்க நிழல் வலை அமைப்பு

கொடைக்கானலில் மீண்டும் பனிப் பொழிவு: செடிகளை பாதுகாக்க நிழல் வலை அமைப்பு

மார்ச் 2-ஆம் தேதி பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு! ஏற்பாடுகள் தயார்!!

மார்ச் 2-ஆம் தேதி பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு! ஏற்பாடுகள் தயார்!!

கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் மலா்ச் செடிகள் நடவு பணி தொடக்கம்

கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் மலா்ச் செடிகள் நடவு பணி தொடக்கம்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

