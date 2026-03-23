பழனியில் 700 மதுப்புட்டிகள் பறிமுதல்: 9 போ் கைது
பழனி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்த 9 பேரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்கள் பதுக்கி வைத்திருந்த 700 மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:49 pm
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சட்டவிரோத மது விற்பனை நடைபெறுவதாக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் தனஞ்ஜெயனுக்கு தொடா்ந்து புகாா்கள் வந்தன.
இதையடுத்து, சனிக்கிழமை இரவு பழனி நகா், அடிவாரம் பகுதிகளில் போலீஸாா் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, பல்வேறு பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்த 9 பேரைக் கைது செய்தனா். அவா்கள் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 700 மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
