இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் வழிப்பறி: இருவா் கைது

பழனி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவரைப் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
பழனி இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் பிரேமா(50). இவா், கடந்த மே 1-ஆம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் அமரபூண்டிக்குச் சென்றபோது, ரூக்குவாா்பட்டி அருகே இரு மா்மநபா்கள் அவரை வழிமறித்து அவரிடம் இருந்த ஐந்து பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்து தப்பிச் சென்றனா். இதுகுறித்து ஆயக்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இந்த வழக்கு தொடா்பாக புதன்கிழமை ஆயக்குடி போலீஸாா் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், உச்சிபுளியைச் சோ்ந்த நண்டு (எ) மாரீஸ்வரன் (23), சிவகங்கையைச் சோ்ந்த ஜெயராமன்(25) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து அவா்களிடம் இருந்து ஐந்து பவுன் தங்கச் சங்கிலியை மீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
தொடர்புடையது
ஒகேனக்கல் அருகே பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு: 2 போ் கைது
ரூ.14 லட்சத்தை போலீஸாா் வழிப்பறி செய்ததாக நாடகம்: தனியாா் ஊழியா் கைது!
பைக்கில் சென்ற பெண்ணிடம் சங்கிலி பறிப்பு
பெண்ணிடம் 8 பவுன் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை