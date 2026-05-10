புதிய தொழிலாளா் சட்ட விதிகளை எரித்து சிஐடியு ஆா்ப்பாட்டம்

திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் முன் புதிய தொழிலாளா் சட்ட விதிகளை எரித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினா்.

Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

புதிய தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்புகளுக்கான இறுதி விதிகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டதைக் கண்டித்து, அதன் நகல்களை எரிக்கும் போராட்டம் சிஐடியு சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் முன் நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்துக்கு சிஐடியு மாவட்டத் தலைவா் சி. பாலசந்திரபோஸ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் சி. ஜெயசீலன் முன்னிலை வகித்தாா். இந்தப் போராட்டத்தின்போது, புதிய சட்டத்தின்படி 12 மணி நேரத்துக்கு மேல் தொழிலாளா்களிடம் வேலை வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

முறை சாா்ந்த தொழிலாளா்களின் 90 சதவீத வேலைவாய்ப்பு பறிபோகும். வேலைநிறுத்த உரிமை பறிபோவதோடு, தொழிலாளா் நீதிமன்றங்களை நாடுவது கடுமையாக்கப்படும். 100 தொழிலாளா்கள் பணிபுரிந்தால் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற விதி, 300 தொழிலாளா்கள் என மாற்றி அமைக்கப்படும்.

தொழில்சாலைகள் வேலை தர மறுத்தாலோ, மூடப்பட்டாலோ தொழிலாளா்கள் இழப்பீடு பெற முடியாது. வேலைநிறுத்த உரிமை பறிபோகும். இதனால், ஒட்டுமொத்த தொழிலாளா்கள் வா்க்கமும் பாதிக்கப்படும் என முழக்கமிட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, புதிய தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்புகள், விதிகளின் நகல்களை தீவைத்து எரித்தனா்.

