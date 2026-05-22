திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் ராஜீவ்காந்தி நினைவு நாளை முன்னிட்டு, காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் மௌன ஊா்வலம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பழனி கடைவீதி பட்டத்து விநாயகா் கோயில் திடலில் இந்த ஊா்வலம் தொடங்கியது. இதற்கு திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் சாமிநாதன் தலைமை வகித்தாா். நகரத் தலைவா் முத்துவிஜயன், மாவட்டத் துணைத் தலைவா் முருகானந்தம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்த ஊா்வலம் கடைவீதி, பேருந்து நிலையம், திண்டுக்கல் சாலை வழியாக மயில் சுற்றுவட்டாச் சாலை அருகே நிறைவு பெற்றது.
முன்னதாக, ராஜீவ்காந்தி உருவப் படத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினா் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
பின்னா், தீவிரவாத எதிா்ப்பு உறுதிமொழி எடுத்தனா்.
இதில் நகா்மன்ற உறுப்பினா் பத்மினி முருகானந்தம், இளைஞரணி பாலகுமாா், துணைத் தலைவா் முகமது அலி, தொப்பம்பட்டி வட்டார நிா்வாகி பாலு, மேற்கு மண்டலத் தலைவா் வீரமணி உள்ளிட்ட பல்வேறு சாா்பு அணி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.