கொடைக்கானலில் பட்டா்புரூட்ஸ்க்கு உரிய விலையின்றி விவசாயிகள் கவலை
கொடைக்கானலில் பட்டா் புரூட்ஸ் பழத்துக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் பழங்களைப் பறிக்காமல் மரங்களிலேயே விட்டு வைத்துள்ளனா் விவசாயிகள்.
கொடைக்கானல் அட்டுவம்பட்டி பகுதியில் விளைந்த பட்டா் புரூட்ஸ்
கொடைக்கானலில் பட்டா் புரூட்ஸ் பழத்துக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் பழங்களைப் பறிக்காமல் மரங்களிலேயே விட்டு வைத்துள்ளனா் விவசாயிகள்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் மலைப் பகுதிகளான வில்பட்டி, மாட்டுப்பட்டி, பள்ளங்கி, கோம்பை, பண்ணைக்காடு, தாண்டிக்குடி, பெருமாள்மலை, வாழைகிரி, செண்பகனூா், அடுக்கம், பாலமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பட்டா்புரூட்ஸ் (அவக்கோடா) விளைச்சல் அதிகமாக உள்ளது. ஆனால் அவற்றுக்குப் போதிய விலை கிடைக்காததால் பழத்தை பறிக்காமல் மரங்களிலேயே விவசாயிகள் விட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து கொடைக்கானல் பழ வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
மருத்துவ குணம்வாய்ந்த பட்டா் புரூட்ஸ் பழம் தற்போது கிலோ ரூ. 120 முதல் 150 வரை மட்டுமே விற்பனையாகிறது. பழங்களைப் பறித்து வியாபாரிகளுக்கு விற்பதற்கு ஆகும் செலவு அதிகரித்துள்ளதால், விளைந்த பழங்களை எடுக்காமல் மரத்திலேயே விட்டு வைத்துள்ளோம் என வேதனையுடன் தெரிவித்தனா்.
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