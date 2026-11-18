பழனியை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு
பழனியை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பழனியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய மாநிலத் தலைவா் விக்கிரமராஜா. உடன் நிா்வாகிகள், முக்கிய பிரமுகா்கள்.
பழனியை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பழனியில் உள்ள தனியாா் அரங்கில் தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சாா்பில் 6-ஆவது பொதுக்குழு கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட தலைவா் ஜே.பி. சரவணன் தலைமை வகித்தாா். மாநிலப் பொருளாளா் சதக்கத்துல்லா, மாநில இணைச் செயலா் சரவண பொய்கை கந்த விலாஸ் பாஸ்கரன், மாநில துணைத் தலைவா் ஹரிஹரமுத்து, பழனி மாவட்ட கௌரவத் தலைவா் கண்ணுச்சாமி உள்ளிட்டாா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாநிலத் தலைவா் ஏ.எம். விக்கிரமராஜா சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டு பேசினாா். இதில், பழனியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு தனி மாவட்டம் அமைக்க வேண்டும், கொடைக்கானலில் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்த போக்குவரத்தை மீண்டும் மாற்றியமைக்கக் கோருவது, பல அடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடம் அமைத்துத் தர வேண்டும், பழனி - சென்னை இடையே கூடுதல் ரயில் சேவைகளை தொடங்க வேண்டும், பழனியில் சித்த மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க கேட்டுக்கொள்வது என மொத்தம் 11 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்ட நிறைவில் மாநிலத் தலைவா் விக்கிரமராஜா அளித்த பேட்டியில், சென்னையில் அரசியல் கட்சியினா் வியாபாரிகளை மிரட்டி பணம் வசூலிப்பதாக வெளியாகும் தகவல்களை முற்றிலும் மறுப்பதாகத் தெரிவித்தாா். கூட்டத்தில் சித்தநாதன் சன்ஸ் பழனிவேலு, தவெக மாவட்டச் செயலா் காா்த்தி, வழக்குரைஞா்கள் மணிக்கண்ணன், சஞ்சய், ஜெகதீஸ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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