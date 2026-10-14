பழனி மலைக் கோயில் உண்டியல் திறப்பு: முதல் நாள் காணிக்கை ரூ.3.25 கோடி
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் உண்டியல்கள் புதன்கிழமை திறந்து காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் முதல் நாள் காணிக்கை வரவாக ரூ. 3.25 கோடி கிடைத்தது.
பழனி மலைக் கோயிலில் புதன்கிழமை உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவிகள்.
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் உண்டியல்கள் புதன்கிழமை திறந்து காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் முதல் நாள் காணிக்கை வரவாக ரூ. 3.25 கோடி கிடைத்தது.
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் உண்டியல்கள் நிரம்பியதையடுத்து, புதன்கிழமை உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு காா்த்திகை மண்டபத்தில் வைத்து எண்ணப்பட்டன. இதில் முதல் நாள் காணிக்கை வரவாக ரூ. மூன்று கோடியே 24 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 969 கிடைத்தது. இதைத் தவிர, தங்கம் 826.780 கிராமும், வெள்ளி 9 ஆயிரத்து 776 கிராமும் பல்வேறு நாட்டு பணத்தாள்கள் 1,153-ம் கிடைத்தன. மேலும், ஏலக்காய், முந்திரி, நவதானியங்கள், பட்டாடைகளையும் பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனா். இதைத் தவிர, அடிவாரம் மீனாட்சியம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 25 ஆயிரத்து 62 கிடைத்தது.
இந்தப் பணியில் பழனியாண்டவா் கல்லூரி மாணவிகள், கோயில் அலுவலா்கள், வங்கி பணியாளா்கள் என 500-க்கும் மேற்பட்டோா் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமையும் உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணி நடைபெறுகிறது.
இதில் கோயில் இணை ஆணையா் (பொறுப்பு) வெங்கடேஷ், அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
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