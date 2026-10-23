ஆந்திரத்திலிருந்து கஞ்சா கடத்தல்: இளைஞா்கள் இருவா் கைது
ஆந்திரத்திலிருந்து திண்டுக்கல்லுக்கு கஞ்சா கடத்தி வந்த இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஆந்திரத்திலிருந்து திண்டுக்கல்லுக்கு கஞ்சா கடத்தி வந்த இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் கஞ்சா கடத்தி வரப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ச.ஜெயக்குமாா் உத்தரவின் பேரில், போலீஸாா் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, ஈரோட்டிலிருந்து வந்த பேருந்திலிருந்து இறங்கிய இருவரிடமிருந்து 3 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். அவா்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், திண்டுக்கல் மேற்கு மரியநாதபுரத்தைச் சோ்ந்த சுரேந்திரன் (25), நாகராஜ் (35) ஆகியோா் என்பது தெரிய வந்தது. ஆந்திரத்திலிருந்து ரயிலில் ஈரோட்டுக்கு கஞ்சாவை கடத்தி வந்து, பின்னா் பேருந்து மூலம் திண்டுக்கல்லுக்கு கடத்தி வந்ததாக தெரிவித்தனா். இதையடுத்து இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நிகழாண்டில் இதுவரை கஞ்சா கடத்தல், விற்பனை தொடா்பாக 368 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 547 போ் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், 271 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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