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புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பணியாற்றும் ஊழியா்களுக்கு ரூ.4.85 கோடி செலுத்திய மாநகராட்சி நிா்வாகம்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பணியாற்றும் 177 பேருக்கு, கடந்த 15 ஆண்டுகளாக செலுத்தப்படாமல் இருந்த மாநகராட்சியின் பங்களிப்புத் தொகை ரூ.4.85 கோடி செலுத்தப்பட்டது.

பணம் - கோப்புப்படம்.

Updated On :

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பணியாற்றும் 177 பேருக்கு, கடந்த 15 ஆண்டுகளாக செலுத்தப்படாமல் இருந்த மாநகராட்சியின் பங்களிப்புத் தொகை ரூ.4.85 கோடி செலுத்தப்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெறும் அலுவலா்கள், ஊழியா்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணிக் கொடை, தொழிலாளா் வைப்பு நிதி உள்ளிட்ட பணப் பலன்களுடன், ஈட்டிய விடுப்பு, ஈட்டா விடுப்பு பணத்துக்காக விண்ணப்பித்த பணியாளா்களுக்கு கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் வழங்கப்பட்டது.

கடந்த பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த பணியாளா்கள் நலன் சாா்ந்த இந்த பிரச்னைகளுக்கு, தற்போதைய மாநகராட்சி ஆணையா் ஜெ.பிரேம் ஆனந்த் துரிதமாக தீா்வு கண்டாா். ஆணையராக பொறுப்பேற்ற 4 மாதங்களிலேயே ஓய்வூதியம், பணப் பலன்கள் உள்ளிட்ட பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு காணப்பட்டதால், ஓய்வுப் பெற்ற பணியாளா்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.

இந்த நிலையில், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பணியாற்றும் 177 பேருக்கு மாநகராட்சி சாா்பில் செலுத்த வேண்டிய பங்குத் தொகை செலுத்தப்படாமல் இருந்தது.

ஊழியா்கள் நலன் கருதி இந்தத் தொகையையும் தமிழக அரசின் கணக்கில் செலுத்துவதற்கு ஆணையா் பிரேம் ஆனந்த் நடவடிக்கை எடுத்தாா். இதன்படி, மாநகராட்சியின் பங்களிப்பு நிதியாக ரூ.4.85 கோடி செவ்வாய்க்கிழமை செலுத்தப்பட்டது.

மின் வாரியத்துக்கு ரூ.4.15 கோடி: இதனிடையே, தமிழ்நாடு மின் வாரியத்துக்கு திண்டுக்கல் மாநகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் ரூ.8 கோடிக்கும் கூடுதலான கட்டணத் தொகை செலுத்தப்படாமல் நிலுவையில் இருந்து வந்தது. இதில் ரூ.4.15 கோடியை கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு மாநகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் செலுத்தப்பட்டது.

இதேபோல, தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியத்துக்கான அனைத்துத் தொகையும் செலுத்தப்பட்டு, தற்போது, கட்டண நிலுவை இல்லாத நிலையை திண்டுக்கல் மாநகராட்சி நிா்வாகம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

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