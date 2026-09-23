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கொடைக்கானல் அருகே தகராறில் காயமடைந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு: 8 போ் கைது

கொடைக்கானல் அருகே பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் காயமடைந்த இளைஞா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக 8 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது செய்யப்பட்டவா்கள்.

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கொடைக்கானல் அருகே பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் காயமடைந்த இளைஞா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக 8 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இதுகுறித்து திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜெயக்குமாா் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் அருகேயுள்ள பள்ளங்கி கோம்பை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராமா் மகன் ஜெயக்குமாா் (32). கூலித் தொழிலாளி. இவா் இதே பகுதியைச் சோ்ந்த பிரேம்நாத் மனைவி சித்ராவுக்கு (32) கடன் கொடுத்தாா். இந்த கடன் தொகையை ஜெயக்குமாா் கேட்டு வந்தாா். இதனால், ஜெயக்குமாருக்கும், சித்ராவுக்கும் இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து சித்ரா தனது உறவினா் காா்த்திக்கிடம் தெரிவித்ததையடுத்து, அவா் இந்த பிரச்னை குறித்து பேசுவதற்காக ஜெயக்குமாரை அலத்துறையிலுள்ள தனியாா் தங்கும் இடத்துக்கு கடந்த 17-ஆம் தேதி வரவழைத்தாா். அங்கிருந்த காா்த்தி, அவரது நண்பா்கள் 7 போ் சித்ராவிடம் கொடுத்த பணம் குறித்து ஜெயக்குமாரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, அவா்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, காா்த்திக் உள்ளிட்ட 7 போ் சோ்ந்து அரிவாள், கட்டை உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் ஜெயக்குமாரைத் தாக்கினா். பின்னா், அவரை அலத்துறை பாலத்தில் விட்டுச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஜெயக்குமாரின் சகோதரா் ராஜா அங்கு சென்று மயங்கிய நிலையில் கிடந்த ஜெயக்குமாரை மீட்டு, கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தாா். பின்னா், அங்கிருந்து தீவிரச் சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா், அங்கு செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து கொடைக்கானல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவாக இருந்த காா்த்திக்கை (33) சனிக்கிழமை கைது செய்தனா். இதைத்தொடா்ந்து, தலைமறைவாக இருந்த ரஞ்சித் (26), தேவா(27), விஜயக்குமாா் (28), சுபாஷ் (26), சித்ரா (32), பிரேம்நாத் (38), காா்த்திகேயன் (39)ஆகிய 7 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இறந்த ஜெயக்குமாா் மீது கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் ஏற்கெனவே பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாமலிருக்க பூம்பாறையிலுள்ள காவல் துறை சோதனைச் சாவடியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளாா். மேலும், கொடைக்கானல் கீழ்மலைப் பகுதியான பண்ணைக்காடு பிரிவு பகுதியில் புறக்காவல் நிலையம் அமைத்து, காவல் துறையினா் சோதனையில் ஈடுபடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

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