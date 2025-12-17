பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட டிஎஸ்பி முன்பிணை கோரி மனு: சிபிஐ பதிலளிக்க உத்தரவு
மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமாா் கொலை வழக்கில் முன்பிணை கோரி, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் தாக்கல் செய்த மனு குறித்து சிபிஐ பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் காவலாளியாக பணியாற்றிய அஜித்குமாா், கடந்த ஜூன் 27-ஆம் தேதி நகை காணாமல் போனது தொடா்பான புகாரில் தனிப்படை காவலா்களால் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். அப்போது, தனிப்படை போலீஸாா் அவரை தாக்கி கொலை செய்தனா்.
இந்த வழக்கில் தனிப்படை காவலா்களான கண்ணன், ராஜா, ஆனந்த், பிரபு, சங்கர மணிகண்டன் ஆகிய 5 போ் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்தியச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். இதனிடையே, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 14- ஆம் தேதி முதல் சிபிஐ அதிகாரி மோஹித் குமாா் தலைமையிலான அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி, ஆகஸ்ட் 20- ஆம் தேதி மதுரை மாவட்ட தலைமை நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் குற்றப் பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தனா். அப்போது, இந்த வழக்கில் காவல் துறை வாகன ஓட்டுநராக இருந்த தனிப்படை காவலா் ராமச்சந்திரன் ஆறாவது குற்றவாளியாக சோ்க்கப்பட்டாா். பிறகு, இது தொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்விலும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்குமாா் தரப்பைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா்கள், மாவட்டத் தலைமை நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப் பத்திரிக்கையின் நகலை வழங்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்தனா். ஆனால், இதற்கு எந்தவித பதிலும் தரப்படாத நிலையில் சிபிஐ தரப்பில் குற்றப்பத்திரிக்கை நகலை தர தாமதிப்பதாகக் கூறப்பட்டது.
இதையடுத்து, சிபிஐ தரப்பில் முதல் கட்ட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அப்போது, அதில் குறைகள் இருந்ததால் அவற்றை சரி செய்து அதற்கான ஆவணங்களை இணைத்து குற்றப் பத்திரிகையை மீண்டும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட தலைமை நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், அஜித்குமாா் கொலை வழக்கு தொடா்பான கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை மதுரை மாவட்ட 5- ஆவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜோசப் ஜாய் முன் வெள்ளிக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், சம்பவத்தன்று பணியிலிருந்த மானாமதுரை சரக டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ரமேஷ்குமாா், உதவி ஆய்வாளா் சிவக்குமாா், தலைமைக் காவலா் இளையராஜா ஆகிய நான்கு பேரின் பெயா்களும் வழக்கில் சோ்க்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்கில் சிபிஐ தன்னை கைது செய்யாமல் இருக்க பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் முன்பிணை வழங்கக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சிபிஐ தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், இந்த வழக்கில் சிறையில் உள்ள காவலா்களுக்கு பிணை வழங்கப்பட வில்லை. எனவே, மனுதாரருக்கு முன்பிணை வழங்கக் கூடாது. அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே, இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வாதிட்டாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
சிபிஐ தரப்பு வாதங்களை பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.