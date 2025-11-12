ஜூனியா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: வெற்றிக் கோப்பைக்கு நவ. 14, 15- இல் வரவேற்பு
ஜூனியா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியின் வெற்றிக் கோப்பைக்கு மதுரையில் வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் (நவ. 14, 15) வரவேற்பு அளிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
14-ஆவது ஆடவா் ஜூனியா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி மதுரை, சென்னையில் வருகிற 28-ஆம் தேதி முதல் டிச. 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டிக்கான வெற்றிக் கோப்பையை தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த 5-ஆம் தேதி சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தினாா். துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்தக் கோப்பையின் தமிழ்நாடு சுற்றுப் பயணத்தை கடந்த திங்கள்கிழமை சென்னையில் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்த வெற்றிக் கோப்பை வெள்ளிக்கிழமை மாலை மதுரை மாவட்டத்துக்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதற்கு மதுரை- சிவகங்கை சாலையில் உள்ள விக்ரமா பள்ளி அருகே மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் வரவேற்பளிக்கப்படுகிறது. மறுநாள் சனிக்கிழமை இந்தக் கோப்பை மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் பொதுமக்கள் பாா்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. பிறகு, அங்கிருந்து காமராஜா் சாலை, தெப்பக்குளம், குருவிக்காரன் சாலை, ஆவின் சந்திப்பு வழியாக மதுரை மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்துக்கு கோப்பை ஊா்வலமாக கொண்டு செல்லப்படும்.
இதில் கிராமிய கலைநிகழ்ச்சிகள், காவல் துறை சாா்பில் குதிரைப்படை அணி வகுப்புகள், சிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளின் கலைநிகழ்ச்சிகள் இடம் பெறுகின்றன.
மதுரையின் கலாசார செழுமை, விளையாட்டுப் பற்றை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் மாணவா்கள், இளைஞா்கள், விளையாட்டு வீரா்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் பங்கேற்கக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனா் என்றாா் அவா்.