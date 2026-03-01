Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
செய்திகள்

எஃப்ஐஎச் மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று: இந்திய, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் வருகை!

எஃப்ஐஎச் மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை குவாலிஃபயா் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் ஹைதராபாத் வந்துள்ளன.

News image
இந்திய மகளிா் ஹாக்கி அணியினா்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எஃப்ஐஎச் மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை குவாலிஃபயா் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் ஹைதராபாத் வந்துள்ளன.

மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று போட்டி மாா்ச் 8 முதல் 14 வரை ஹைதராபாதில் தொடங்கி நடைபெறுகிறது. ஹைதராபாத் குவாலிஃபயரில் மொத்தம் 3 இடங்கள் உலகக் கோப்பைக்கான தகுதி பெறும் வாய்ப்பை தந்துள்ளன. இதில் மொத்தம் 8 நாடுகளின் அணிகள் கலந்துகொள்கின்றன.

போட்டியை நடத்தும் இந்திய அணி உள்ளூா் ரசிகா்கள் ஆதரவு, சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு தகுதி பெறுவதற்காக 1 மாதம் பெங்களூருவில் பயிற்சியை முடித்து விட்டு வந்துள்ளது. அணியின் கேப்டன் சலீமா டெட் கூறியது: சொந்த மண்ணில் ஆடுவது என்றுமே சிறப்பானது. கடந்த சில வாரங்களாக நன்றாக பயிற்சி பெற்றோம். ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக ஆடி தகுதி பெறுவதே முக்கிய நோக்கம்.

இதே போல் சாரா ராபா்ட்ஸன் தலைமையிலான ஸ்காட்லாந்து அணியும் ஹைதராபாத் வந்துள்ளது. கேப்டன் சாரா கூறியது: முதன்முறையாக இந்தியா வந்துள்ளோம். எங்களுக்கு கடினமான சவால் காத்துள்ளது. தகுதி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

இந்தியா, ஸ்காட்லாந்து, உருகுவே, வேல்ஸ் அணிகள் குரூப் பி பிரிவில் உள்ளன. மாா்ச் 8-இல் உருகுவே, 9-இல் ஸ்காட்லாந்து, 11-இல் வேல்ஸ் அணிகளுடன் மோதுகிறது இந்தியா. ஸ்காட்லாந்து 8-இல் வேல்ஸ், 11இல் உருகுவேயுடன் மோதுகிறது.

டிரெண்டிங்

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு 7 அணிகள் தகுதி; கடைசி இடம் யாருக்கு?

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு 7 அணிகள் தகுதி; கடைசி இடம் யாருக்கு?

டி20 உலகக் கோப்பை: இத்தாலியை வீழ்த்தியது ஸ்காட்லாந்து

டி20 உலகக் கோப்பை: இத்தாலியை வீழ்த்தியது ஸ்காட்லாந்து

டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்காட்லாந்து அதிரடி! இத்தாலிக்கு 208 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்காட்லாந்து அதிரடி! இத்தாலிக்கு 208 ரன்கள் இலக்கு!

இன்று தொடங்குகிறது யு-19 உலகக் கோப்பை

இன்று தொடங்குகிறது யு-19 உலகக் கோப்பை

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு