அதிமுக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு கொள்கையும், லட்சியமும் கிடையாது என அமைச்சா் இ.பெரியசாமி தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூா் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக சாா்பாக அமைச்சா் இ. பெரியசாமி போட்டியிடுகிறாா். இவா் திமுக கூட்டணிக் கட்சியினருடன் ஆத்தூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஹென்றி பீட்டரிடம் சனிக்கிழமை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தாா்.
பின்னா் அவா் கூறியதாவது:
மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். திமுக கூட்டணியில் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது. திமுக ஒரு கட்டுப்பாடான இயக்கம். காங்கிரஸ், இடதுசாரி இயக்கங்கள் என அத்தனை கட்சிகளுக்கும் கொள்கை இருக்கிறது. அவா்களுக்கு இடமோ, பதவியோ முக்கியமில்லை. கொள்கைதான் லட்சியம். நாட்டு நலன் முக்கியம்.
மதமாற்றத் தடைச் சட்டம் முதல் எதை மத்திய அரசு கொண்டு வந்த மக்கள் விரோதச் சட்டங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி எதிா்த்து ஒரு அறிக்கை கூட விடவில்லை.
இந்தியாவிலேயே அதிக வரி செலுத்தக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழகம். ஆனால் நமக்குத் திருப்பித் தர வேண்டிய பணத்தை, பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கின்றனா். தமிழகத்தில் மகளிா் உரிமைத் தொகை 3 ஆண்டுகளாக கொடுத்து வருகிறோம். அதை நிறுத்துவதற்காகப் மத்திய அரசு பல்வேறு முயற்சிகளைச் செய்தது. அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முரண்பாடான கூட்டணி . இந்தக் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு கொள்கையும் கிடையாது, லட்சியமும் கிடையாது என்றாா் அவா்.
திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ஆத்தூா் க.நடராஜன், ஆத்தூா் ஒன்றிய செயலா் ராமன் (மேற்கு), முருகேசன் (கிழக்கு) ராஜேந்திரன் (தெற்கு) உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை