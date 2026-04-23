திமுகவின் வெற்றி உறுதி: அமைச்சா் பி. மூா்த்தி

திமுக ஆட்சியின் சாதனைத் திட்டங்கள் மீண்டும் வெற்றியைத் தேடித் தருவது உறுதி என தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
மதுரை கிழக்குத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான பி. மூா்த்தி மதுரை அய்யா்பங்களா பகுதியில் உள்ள சேவியா் மெட்ரிக் பள்ளி வாக்குச் சாவடியில் வியாழக்கிழமை காலை தனது வாக்கைப் பதிவு செய்தாா்.
இதையடுத்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது :
தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றிய சாதனைத் திட்டங்களும், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் விளையாட்டுத் துறையில் தமிழகத்தை நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக உருவாக்கியது உள்ளிட்ட வளா்ச்சிப் பணிகளும் இந்தப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவுக்கும், மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கும் மகத்தான வெற்றியைத் தேடித் தருவது உறுதி என்றாா் அவா்.
