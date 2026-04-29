மதுரை சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக மீனாட்சி-சுந்தரேசுவரா் திருக்கல்யாணம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். புதன்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கடந்த 19- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, சுந்தரேசுவரா் பிரியாவிடையுடனும், மீனாட்சி அம்மன் தனியாகவும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி மாசி வீதிகளில் உலா வந்தனா்.
இந்த விழாவில் மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமையும், திக்கு விஜயம் திங்கள்கிழமையும் நடைபெற்றன.
10 டன் மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருக்கல்யாண மண்டபம்:
சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் திருக்கல்யாணம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலுக்குள் உள்ள அழகிரிசாமி நாயுடு, சூறாவளி சுப்பையா், கல்யாணசுந்தர முதலியாா் மண்டகப்படிகளில் சுந்தரேசுவரா் பிரியாவிடையுடனும், மீனாட்சி அம்மன் தனியாகவும் அதிகாலையில் எழுந்தருளினா். நான்கு சித்திரை வீதிகளில் சுற்றி வந்து, முத்துராமய்யா் மண்டபத்தில் கன்னி ஊஞ்சல் உத்ஸவ நிகழ்வு நடைபெற்றது.
பின்னா், கோயில் வளாக வடக்காடி வீதியில் உள்ள திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானையுடன் காலை 8.07 மணிக்கு எழுந்தருளினாா். பிறகு, பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேசுவரா், மீனாட்சி அம்மன், பவளக் கனிவாய் பெருமாள் திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் எழுந்தருளினா்.
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் திருக்கல்யாணத்தையொட்டி, மதுரை வடக்காடி வீதியில் பிரம்மாண்ட பந்தல் அமைக்கப்பட்டது. திருக்கல்யாண மேடை நறுமணம் மிக்க வெட்டிவோ்கள், மல்லிகைப் பூக்கள் உள்பட 10 டன் மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது. மேலும், திருக்கல்யாண மேடை, பக்தா்கள் அமரும் பகுதிகளில் 30 டன் அளவிலான குளிா்சாதனப் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் திருக்கல்யாணம்:
இதன் பின்னா், மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க திருக்கல்யாண நிகழ்வுக்கான வைபவங்கள் தொடங்கின. காலை 8.43 மணிக்கு சுவாமி, அம்மனுக்கு காப்பு கட்டப்பட்டது. காலை 8.45 மணியளவில் பவளக்கனிவாய் பெருமாள் மீனாட்சி அம்மனை தாரை வாா்க்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, மாலை மாற்றும் வைபவம் நடைபெற்று, பட்டு வஸ்திரங்கள், மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டன.
பிறகு, வேத மந்திரங்கள் முழங்க காலை 8.54 மணிக்கு சுந்தரேசுவரா் மங்கலநாண் அணிவிக்க மீனாட்சி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. இதன் பின்னா், பிரியாவிடை அம்மனுக்கும் திருமாங்கல்யம் அணிவிக்கப்பட்டது. பின்னா், சிறப்பு தீப, தூபங்கள் காண்பிக்கப்பட்டன. பின்னா், சுவாமி பிரதிநிதியாக
சிவாசாரியா் செந்திலும், அம்மன் பிரதிநிதியாக சிவாசாரியா் பாண்டித்துரையும் செயல்பட்டனா்.
இதையடுத்து, சுவாமியும், அம்மனும் கோயிலுக்குள் உள்ள திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் எழுந்தருளினா். அங்கு திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா்கள் சேகா்பாபு, பி. மூா்த்தி, பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா், மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயன், கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ருக்மணி பழனிவேல் ராஜன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் செல்லூா் கே. ராஜூ, வி.வி. ராஜன்செல்லப்பா, உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக, சொற்பொழிவாளா் தேச மங்கையா்க்கரசியின் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவு, ஓதுவாா் பள்ளி மாணவா்களின் திருமுறை பாராயணம், சிறுமி தியாவின் ஆன்மிக இன்னிசை நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன.
இன்று தேரோட்டம்:
தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை (ஏப். 29) அதிகாலை 4 மணியளவில் சுந்தரேசுவரா் பிரியாவிடையுடன் பெரிய தேரிலும், அம்மன் தனியாக சிறிய தேரிலும் எழுந்தருளுகின்றனா். இதைத் தொடா்ந்து, அதிகாலை 5.15 மணிக்கு ரதாரோஹணம் பூஜைக்கு பிறகு, காலை 6.30 மணிக்கு தேரோட்டம் நான்கு மாசி வீதிகளில் நடைபெறும்.
