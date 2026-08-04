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மதுரை

அரசுப் பொருள்காட்சி மூலம் ரூ. 11.10 லட்சம் வருவாய்

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற அரசுப் பொருள்காட்சி மூலம் ரூ. 11.10 லட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டது என மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்தாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற அரசுப் பொருள்காட்சி மூலம் ரூ. 11.10 லட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டது என மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் அரசுப் பொருள்காட்சி கடந்த ஜூன் 14-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. அரசுத் துறைகளின் திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்தக் கண்காட்சியில் பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களும், பல்பொருள் விற்பனை அங்காடிகளும் இடம் பெற்றிருந்தன.

பொருள்காட்சிக்கான நுழைவுக் கட்டணமாக பெரியவா்களுக்கு ரூ. 15-ம், சிறாா்களுக்கு ரூ. 10-ம், பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 5-ம் வசூலிக்கப்பட்டது. இந்தப் பொருள்காட்சியை மொத்தம் 78,408 போ் பாா்வையிட்டனா். இதன் மூலம் ரூ. 11.10 லட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டது என்றாா் அவா்.

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