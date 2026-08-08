திருநங்கைகள் மறுவாழ்வு குறித்து தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலா் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் போதிய வழிகாட்டுதல்கள் இல்லை என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் அதிருப்தி தெரிவித்தது.
விருதுநகரைச் சோ்ந்த சரத் குமாா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் ஏற்கெனவே ஒரு மனு தாக்கல் செய்தாா். அந்த மனுவில், ‘ஒரு திருநங்கை காவல் நிலையத்தில் தீக்குளித்துத் தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடா்பாக நான் ஒரு விடியோ வெளியிட்டிருந்தேன். இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் என் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கிலிருந்து எனக்கு முன் பிணை வழங்க வேண்டும்’ என அவா் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் முன்பு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சரத் குமாருக்கு முன்பிணை வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், ‘திருநங்கைகளுக்கு சமூகத்தில் உரிய அங்கீகாரம் வேண்டும். அவா்களுக்கு தொழில் பயிற்சி, சமூக முன்னேற்றத்துக்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். திருநங்கைகளின் மறுவாழ்வுக்காக வட்டம் வாரியாக அரசு மறுவாழ்வுத் திட்டத்தை வகுத்து, உரிய அறிவிப்பாணையை வெளியிட வேண்டும். இது குறித்து தமிழக தலைமைச் செயலா் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் நீதிபதி கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் முன் அண்மையில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு :
தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலா் தாக்கல் செய்த நிலை அறிக்கையில் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி, நிறைவேற்றுவதற்கான உரிய வழிகாட்டுதல்கள் இல்லை. எனவே, வருகிற 21-ஆம் தேதிக்குள் திருநங்கைகளின் மறுவாழ்வுக்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து உரிய வழிகாட்டுதல்களுடன் கூடிய அறிக்கையை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலா் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஆக. 21-க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.
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