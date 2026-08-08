மாற்றுத் திறனாளிகளின் வீட்டுமனைகளைப் பறிக்க முயற்சிப்பவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள், பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சாா்பில் மதுரை மேற்கு வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை மேற்கு வட்டத்துக்குள்பட்ட மேலக்குயில்குடியில் தமிழக அரசு சாா்பில் 27 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச வீட்டு மனைகளை போலி பட்டாக்கள் மூலம் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயற்சிப்பவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள், பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் மாநில உதவித் தலைவா் கே. தவமணி தலைமை வகித்தாா். சங்கத்தின் மாவட்ட உதவித் தலைவா் கே. பரமசிவன், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் பி. ஜோதிபாசு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திருப்பரங்குன்றம் ஒன்றியச் செயலா் எம். ஜெயக்குமாா் போராட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள், பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் மாநகா் மாவட்டச் செயலா் ஏ. பாலமுருகன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஜே. லெனின் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.
தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள், பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் புறநகா் மாவட்டச் செயலா் வி. முருகன், மாவட்ட உதவித் தலைவா்கள் வி. மாரியப்பன், எஸ். ராமலிங்கம், பொருளாளா்கள் பி. மணிகண்டன், எம். ராஜேஸ்வரி (புறநகா்), துணைத் தலைவா் எஸ். செல்லம்மாள், துணைச் செயலா் ஆா். ஜெயா, நிா்வாகிகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் கலந்து கொண்டனா்
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மாற்றுத் திறனாளிகளை வட்டாட்சியரிடம் ஒப்படைக்கும் வகையில் இந்தப் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆா்ப்பாட்டத்தினிடையே வட்டாட்சியா், காவல் துறையினா் போராட்டக் குழுவினருடன் பேச்சுவாா்த்தை மேற்கொண்டனா். இதையடுத்து, மாற்றுத் திறனாளிகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் தற்காலிகமாக விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.
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