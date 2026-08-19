மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் மாணிக்கம் விற்ற லீலை

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் ஆவணி மூலத் திருவிழாவில் மாணிக்கம் விற்ற லீலை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலின் ஆவணி மூலத் திருவிழா கடந்த 10 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெறுகிறது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தினமும் ஐதீக முறைப்படி சிவபெருமானின் திருவிளையாடல் (லீலை) நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இதன்படி, மதுரையில் சிவபெருமான் மாணிக்கம் விற்ற லீலை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரையை ஆட்சி செய்த வீரபாண்டியன் என்ற மன்னனின் மறைவுக்குப் பிறகு அரண்மனை பொக்கிஷங்கள் களவுப் போனதால், வீரபாண்டியனின் மகனுக்கு முடிசூட்டுவதற்கு மணிமகுடம்கூட இல்லாமல் போனது. இதுதொடா்பாக, சோமசுந்தரப் பெருமானிடம் அமைச்சா்கள் முறையிட்டதும், சிவபெருமான் மாணிக்க வியாபாரியாக வந்து மணிமகுடத்துக்குத் தேவையான நவமணிகளை வழங்கி, வீரபாண்டியனின் மகனுக்கு அபிடேக பாண்டியன் எனப் பெயா் சூட்டினாா் என்ற ஐதீகப்படி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, மீனாட்சி அம்மன், பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேசுவா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினா். சுவாமி, அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, மாணிக்கம் விற்ற லீலை பக்தா்களுக்கு விளக்கப்பட்டது. பிறகு, மகா தீபாரதனை நடைபெற்றது.
இரவு நிகழ்வாக மீனாட்சி அம்மன் காமதேனு வாகனத்திலும், பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேசுவரா் கயிலாய பா்வத வாகனத்திலும் எழுந்தருளி பாண்டிய வேளாளா் தெரு, மேலமாசி வீதி, நேதாஜி வீதி, மேல ஆவணி மூல வீதி, வடக்கு, கிழக்கு ஆவணி மூல வீதிகள் வழியே திருக்கோயிலில் சோ்த்தியாகினா்.
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