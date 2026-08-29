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அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

ஹரியாணா மாநில ஒப்பந்த ஊழியா்களின் போராட்டக் கோரிக்கைகளை ஆதரித்து, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் மதுரை பந்தயச் சாலையில் உள்ள அரசு அச்சக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரையில் அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 1:55 am IST

ஹரியாணா மாநில ஒப்பந்த ஊழியா்களின் போராட்டக் கோரிக்கைகளை ஆதரித்து, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் மதுரை பந்தயச் சாலையில் உள்ள அரசு அச்சக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பணியினிடையே உயிரிழந்த ஒப்பந்த ஊழியா்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்காத ஹரியாணா மாநில அரசைக் கண்டித்து, அங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நகராட்சி ஊழியா்கள், தீயணைப்புத் துறை ஊழியா்களின் போராட்டத்தை ஆதரித்து இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மதுரை வடக்கு வட்டக் கிளைத் தலைவா் ஆா்.கே. சுரேஷ் தலைமை வகித்தாா். கிளைச் செயலா் வி. மணிமாறன் கோரிக்கையை விளக்கிப் பேசினாா். அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் இரா. தமிழ், பொருளாளா் ஆ. பரமசிவம், மகளிா் துணைக் குழு அமைப்பாளா் ம. ரம்யா ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாநிலச் செயலா் க. நீதிராஜா சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றுப் பேசினாா். வட்டக் கிளை பொருளாளா் மா. பிரதீப் நன்றி கூறினாா்.

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