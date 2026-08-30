ஜல்லிக்கட்டை பொழுதுபோக்காகக் கருதக் கூடாது: அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா்
ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு தமிழா்களின் உணா்வு ரீதியானது. இதை அரங்கத்துக்குள் நடைபெறும் பொழுதுபோக்காகக் கருதக் கூடாது என அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உள்ளிட்டோா்.
ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு தமிழா்களின் உணா்வு ரீதியானது. இதை அரங்கத்துக்குள் நடைபெறும் பொழுதுபோக்காகக் கருதக் கூடாது என மாநில எரிசக்தி, சட்டத்துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
மதுரையில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது: மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு வருகிற செப். 17-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் பங்கேற்கும் பக்தா்களின் பாதுகாப்பு, அவா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள், போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பணிகள் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நிறைவடையும்.
குடமுழுக்கு விழாவில் காவல் துறை சாா்பில் 5 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனா். போக்குவரத்தை நெறிப்படுத்துதல், பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் போன்றவை தொடா்பான முன்னோட்டம் வருகிற செப். 11-ஆம் தேதி தொடங்கப்படும். கோயில் குடமுழுக்கையொட்டி, பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பது, மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அளிப்பது ஆகியவை குறித்து விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் உள்ள பழைமையான கோயில்கள் பலவும் மன்னா்களால் கட்டப்பட்டவை. இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்குள்பட்ட பல கோயில்களில் தற்போது திமுக நிா்வாகிகளின் குடும்பத்தினரே அறங்காவலா் குழுத் தலைவராக உள்ளனா். திமுகவினருக்கும், கோயில் திருப்பணிகளுக்கும் எந்தத் தொடா்பும் இல்லாத நிலையில், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் என்ற அடிப்படையில் அறநிலையத் துறை கோயில் விழாக்களில் பெயா் வெளியிடக் கோருவது ஏற்புடையதல்ல. கோயில்களின் விழாக்களில் தனிநபா்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படாது.
பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்காகக் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை திரும்ப ஒப்படைப்பது அல்லது மாற்றுப் பணிக்குப் பயன்படுத்துவது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்த முடிவை முதல்வா் விஜய் அறிவிப்பாா்.
ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டை தமிழா்கள் தங்கள் பெருமையாகக் கருதுகின்றனா். இந்தப் போட்டி தங்கள் கிராமத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்றே தொடா்புடைய கிராம மக்கள் விரும்புகின்றனா். மதுரை அலங்காநல்லூா் அருகே அமைந்துள்ள ஜல்லிக்கட்டு அரங்கம் மக்கள் விருப்பத்தின்பேரில் அமைந்ததல்ல. இது முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் பெயருக்காக அமைக்கப்பட்டதாகும். ஜல்லிக்கட்டு தமிழா்களின் உணா்வு ரீதியானது. இதை ஓா் அரங்கத்துக்குள் நடைபெறும் பொழுதுபோக்காகக் கருதக் கூடாது.
இந்தக் கருத்தை வலியுறுத்தும் வகையில்தான், இளைஞா்களை தவறாக வழி நடத்தி ஓா் அரங்கத்துக்குள் அடைத்து போட்டிகளை நடத்தக் கூடாது என சோழவந்தான் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கருப்பையா பேரவையில் தெரிவித்தாா். இதனிடையே, அவரது ஒலி பெருக்கியின் தொடா்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் அவா் தனது கருத்தை முழுமையாகச் சொல்ல இயலாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது.
தமிழகத்தில் நிதி மோசடி குறித்த புகாா்கள் தொடா்ந்து வெளியாகின்றன. இந்த வகையான மோசடிகளைத் தடுக்க உறுதியான சட்டமும், நடவடிக்கைகளும் தேவை. இதுதொடா்பாக விரைவில் ஆலோசனை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா் அவா்.
கோயிலில் ஆய்வு... முன்னதாக, மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா முன்னேற்பாடுப் பணிகளை அமைச்சா் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகரக் காவல் ஆணையா் எஸ். ராஜேந்திரன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மதாா் பதுருதீன் (மதுரை மத்தி), எம்.எம். கோபிசன் (மதுரை தெற்கு), எம்.வி. கருப்பையா (சோழவந்தான்), கோயில் செயல் அலுவலரும், இணை ஆணையருமான செல்லத்துரை உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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