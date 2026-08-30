தமிழைப் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பு: பழ. நெடுமாறன்
தமிழைப் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பு என தமிழா் தேசிய முன்னணித் தலைவரும், உலகத் தமிழா் பேரமைப்பின் தலைவருமான பழ. நெடுமாறன் தெரிவித்தாா்.
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பேசிய உலகத் தமிழா் பேரமைப்பின் தலைவா் பழ. நெடுமாறன். உடன் (இடமிருந்து) சுழல் சங்கத் திட்ட இயக்குநா் மு. நாகராசன், தமிழ் மொழிக் காவலா் இயக்கத்தின் தலைவா் லண்டன் முருகேசன் பிள்ளை, திலகவதியாா் திருவருள் ஆதீன சந்நிதானம் தயானந்த சந்திரசேகர சுவாமிகள், திருக்கயிலாய பரம்பரை பேரூா் ஆதீனம் குருமகா சந்நிதானம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளாா், செந்தமிழ்ப் பரிதி மு. சிதம்பர பாரதி, தமிழா் தேசிய முன்னணி மதுரை மாவட்டத் தலைவா் வெ.ந. கணேசன் உள்ளிட்டோா்.
தமிழைப் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பு என தமிழா் தேசிய முன்னணித் தலைவரும், உலகத் தமிழா் பேரமைப்பின் தலைவருமான பழ. நெடுமாறன் தெரிவித்தாா்.
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் தமிழ் மொழிக் காவலா் இயக்கம் சாா்பில் திருக்கோயில்களில் தமிழ் மொழியில் வழிபடுதல், தமிழ் மரபில் குடமுழுக்கு நடத்துதல் தொடா்பான கருத்தரங்கம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கருத்தரங்கில் பழ. நெடுமாறன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது: தமிழகத்தில் பல்லவா்கள், முற்கால, பிற்காலப் பாண்டியா்கள், விஜயநகரப் பேரரசா் காலங்களில் அதிகளவிலான கோயில்கள் கட்டப்பட்டன. அப்போது, கோயில் கட்டுமானப் பணிகளில் ஈடுபடாத வம்சாவளியினா், தற்போது அதை நிா்வகிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்வதை ஏற்க முடியாது.
குறிப்பாக, சோழா் காலத்தில் கோயில் கட்டடக் கலைகள் மட்டுமன்றி, கடல் தாண்டி வெற்றி பெற்று தமிழ் மொழியைப் பரப்பினா். வட இந்தியாவை ஆட்சி செய்த அசோகா் முதல் அக்பா் வரையிலான மன்னா்கள் நமது இந்திய தேசத்தை தாண்டிச் சென்று ஆட்சி செய்த வரலாறு இல்லை.
இந்திய மக்கள் தொகையில் 24,200 போ் மட்டுமே சம்ஸ்கிருத மொழியைப் பேசுபவா்களாகவும், எழுதுபவா்களாகவும் உள்ளனா் என புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதன்படி, தமிழகத்தில் சுமாா் ஆயிரத்துக்கும் குறைவானவா்கள்தான் சம்ஸ்கிருதம் அறிந்தவா்களாக இருப்பா். நமது மாநிலத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை, சமஸ்தானம், தேவஸ்தானம், தனி நபா்கள் நிா்வாகத்தின் கீழ் 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்கள் உள்ளன. இவற்றுள் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சிவாசாரியா்கள் உள்ளனா்.
சமஸ்கிருதம் அறிந்தவா்கள் அனைவரும் ஆகம விதிகளின்படி பூஜை முறைகளை மேற்கொள்கின்றரா என்கிற சந்தேகம் எழுகிறது. கோயில் வழிபாடுகளில் தமிழகத்துக்கும், வட இந்திய மாநிலங்களுக்கும் அதிகளவில் வேற்றுமைகள் உள்ளன.
ஆகம விதிகளின் சிவ தீட்சை பெற்ற ஒருவா் மட்டுமே கோயில் கருவறைக்குள் சென்று பூஜைகள் செய்ய வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகக் கோயில்களில் இந்த ஆகம விதிகளின்படி பூஜைகள் நடைபெறவில்லை.
பக்தி இலக்கிய காலங்களில், குறிப்பாக நாயன்மாா்கள், ஆழ்வாா்களின் பாடல்களால் தமிழ்மொழி வளா்ச்சி பெற்றது. சங்க இலக்கிய நூல்களில் சைவ சமயம், சித்தாந்தக் கருத்துகள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும், அப்போது மொழியை நிலை நிறுத்தும் கட்டாயம் எழவில்லை. ஏனெனில், பிற மொழிக் கலப்பு அப்போது இல்லை. ஆனால், தற்போதைய சூழலில் தமிழைப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நாம் அனைவருக்கும் உள்ளது என்றாா் அவா்.
திருக்கயிலாய பரம்பரை பேரூா் ஆதீனம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளாா், புதுக்கோட்டை திலகவதியாா் திருவருள் ஆதீனம் தயானந்த சந்திரசேகர சுவாமிகள் ஆகியோரும் பேசினா்.
கருத்தரங்குக்கு தமிழ்மொழிக் காவலா் இயக்கத்தின் தலைவா் லண்டன் முருகேசன் பிள்ளை தலைமை வகித்தாா். சுழல் சங்க திட்ட இயக்குநா் மு. நாகராசன் முன்னிலை வகித்தாா். சுழல் சங்க இயக்குநா் சா. சோமசுந்தரம் முதலியாா், நிா்வாகிகள் மு. சிதம்பர பாரதி, சித. சீவகன், சித. சித்தாா்த்தன், தமிழா் தேசிய முன்னணி மதுரை மாவட்டத் தலைவா் வெ.ந. கணேசன், நேதாஜி இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளா் நேதாஜி வே. சுவாமிநாதன், தமிழ் ஆா்வலா்கள், பொதுமக்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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