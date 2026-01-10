மனிதாபிமானத்துக்கே அரசு முக்கியத்துவம்: அமைச்சா் மா. சுப்பிரமணியன்
போராட்டங்களைவிட மனிதாபிமானத்துக்கே திமுக அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து, தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறது என மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவா்கள் சங்க பொன் விழா மாநில மாநாட்டை மதுரையில் சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்த அவா் மேலும் பேசியதாவது:
தமிழக அரசு செயல்படுத்தும் ‘மக்களைத் தேடி மருத்துவம்’ திட்டம் சா்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்தத் திட்டத்தை பாராட்டி விருது வழங்கியது. மருத்துவத் துறையில் தமிழக அரசின் பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு பின்பற்றி செயல்படுத்தி வருகிறது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் மருத்துவத் துறையில் 17,790 புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 36,232 போ் புதிதாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டனா்.
சிறப்பாகப் பணியாற்றும் மருத்துவா்கள் 10 பேருக்கு ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த விருதாளா்களின் எண்ணிக்கையை உயா்த்த வேண்டும் என்ற மருத்துவா்கள் சங்கங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது ஆண்டுக்கு 25 சிறந்த மருத்துவா்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. மருத்துவா்களை ஊக்கப்படுத்த பீ.சி.ராய் விருது உள்பட பல்வேறு விருதுகளை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.
அரசுப் பணியின் போது மருத்துவா்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டால், அவா்களது வாரிசுகளுக்கு மருத்துவா்களின் விருப்பப் பங்களிப்பு தொகுப்பாக ரூ.50 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. திமுக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் இந்தத் தொகை ரூ. ஒரு கோடியாக உயா்த்தப்பட்டது.
பணி நிரந்தரம் கோரி, எம்ஆா்பி செவிலியா்கள் அண்மையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, செவிலியா்கள் 1,000 போ் பொங்கல் பண்டிக்கைக்கு முன்பாக பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவா் என அரசு உறுதியளித்தது. உடனடியாக 169 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. எஞ்சியுள்ள 831 பேருக்கு வருகிற 13-ஆம் தேதி பணி உத்தரவு வழங்கப்படவுள்ளது.
மருத்துவத்துக்கு உயா் முக்கியத்துவம் அளிப்பது போலவே, மருத்துவா்கள் நலன் சாா்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. சங்கம் என்றால் பிறா் நலனுக்காகப் போராடும் அமைப்பு என்பதை உணா்ந்து, அவற்றின் கோரிக்கைளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகிறது.
‘எதையும் போராடித்தான் பெற வேண்டும் என்பதில்லை; நேரடியாக வந்து கேட்டாலே கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்’ என மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி தெரிவித்தாா். இதையே முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினும் பின்பற்றுகிறாா். போராட்ட நடவடிக்கைளைவிட மனிதாபிமானத்துக்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது திமுக அரசு என்றாா் அவா்.
தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, மாநில சுகாதாரத் துறை செயலா் பி. செந்தில்குமாா் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
மாநாட்டுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவா்கள் சங்க மாநிலத் தலைவா் கே. செந்தில் தலைமை வகித்தாா். சென்னை மருத்துவக் கல்வி, ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநா் சுகந்தி ராஜகுமாரி, மருத்துவம், ஊரக நலப் பணிகள் இயக்குநா் சித்ரா, பொது சுகாதாரம், நோய்த் தடுப்புத் துறை இயக்குநா் சோமசுந்தரம், மருத்துவம், ஊரக நலப் பணிகள் துறை இயக்குநா் ரமேஷ்பாபு, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் அருள் சுந்தரேஷ்குமாா், சுகாதார நலப் பணிகள் இணை இயக்குநா் ஆா். செல்வராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் ஏ. சீனிவாசன் வரவேற்றாா். மாநிலச் செயலா் சந்திரசேகா் நன்றி கூறினாா்.