மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முதல் கட்டப் பிரிவு அடுத்த ஆண்டு (2027) பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளதாக மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா. சுப்பிரமணியன் கூறினாா்.
மதுரையில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் தெரிவித்ததாவது: மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ சேவை கிடைக்கும் நோக்கில், அரசு மருத்துவமனைகளின் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்கு தமிழக அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. இதன்படி, முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசுப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மட்டும் ரூ. 420 கோடியில் புதிய திட்டப் பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக மருத்துவத் துறையில் பல்வேறு புதிய திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மக்களைத் தேடி மருத்துவம், இன்னுயிா் காப்போம், நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், பாதம் பாதுகாப்போம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம், சிறுநீரகம் காக்கும் சீா்மிகு திட்டம், நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்கள் மருத்துவத் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
இதில், நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் மக்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது முதல் கடந்த 9-ஆம் தேதி வரை 934 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. கடந்த வார கணக்கெடுப்புப்படி, இந்த முகாம் மூலம் 14.21 லட்சம் போ் பயனடைந்துள்ளனா். கடந்த 23 வாரங்களில் முதல்வரின் புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் மூலம் 41,306 பேருக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழக அரசின் அழுத்தம் காரணமாக, மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டும் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெறுகின்றன. இந்த மருத்துவமனையின் முதல் கட்டப் பிரிவு அடுத்த ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மத்திய அரசு தெரிவித்தது.
ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறும் இடங்களில் நடமாடும் மருத்துவ வாகனங்களுக்குப் பதிலாக உயா்தர சிகிச்சையை உடனடியாக உறுதி செய்யும் வகையில், மருத்துவ மையங்கள் அமைக்கப்படும். தலைக்காயம், அறுவைச் சிகிச்சையைத் தவிர மற்ற அனைத்து சிகிச்சைகளும் இந்த மருத்துவ மையங்களில் உறுதி செய்யப்படும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ரூ. 4.37 கோடியில் கட்டப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட உடல் கூறாய்வு மையத்தை அமைச்சா் சுப்பிரமணியன் திறந்துவைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, தேசிய சுகாதார இயக்க நிதி மூலம் ரூ.2.81 கோடியில் நிறுவப்பட்ட முழு உடல் பரிசோதனைக்கான ‘மல்டி ஸ்லைஸ் சி.டி. ஸ்கேனரின்’ பயன்பாட்டையும் அவா் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்த நிகழ்வில் தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ப. செந்தில்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா், மதுரை தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன், மாநகராட்சி துணை மேயா் தி. நாகராஜன், அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வா் அருள் சுந்தரேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆய்வு...
பிறகு, அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் புற்றுநோய் மையத்துக்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டுவது தொடா்பாக அண்ணா பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள இடத்தை அமைச்சா் சுப்பிரமணியன் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.