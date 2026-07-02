பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி எஸ்.ஆா்.எம்.யூ. தொழில் சங்கம் சாப்பில் மதுரை ரயில் நிலைய மேற்கு நுழைவு வாயில் பகுதியில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதற்கு எஸ்.ஆா்.எம்.யூ. ஓடும் தொழிலாளா்கள் பிரிவு கோட்டச் செயலா் என். அழகுராஜா தலைமை வகித்தாா். கோட்டத் தலைவா் ஏ.எம்.எம். ரவிசங்கா் முன்னிலை வகித்தாா். எஸ்.ஆா்.எம்.யூ. கோட்டச் செயலா் ஜெ.எம். ரபீக், கோட்ட உதவிச் செயலா் வி. ராம்குமாா் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.
இதில் ஓடும் தொழிலாளா்கள் பிரிவில் மருத்துவத் தகுதி இழப்புக்கு உள்ளாவோருக்கு அதே நிலையில் வேறு பிரிவில் பணி வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பிற மாநில ஓடும் தொழிலாளா்களுக்கு பணியிட மாறுதல் வழங்கும் நடவடிக்கையை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் ரயில்வே ஓடும் தொழிலாளா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் கிறிஸ்டோபா், சதீஷ், அருண் குமாா், ஜெபக்குமாா், முத்துகிருஷ்ணன், ஆண்டனி லெனின், சுனில் ராஜ், விஷ்ணு, பொறுப்பாளா்கள், உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.
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