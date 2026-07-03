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மதுரை

மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் ஆற்றுப்படுத்துதல் நிகழ்வு

மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரி முதுநிலை, தமிழாய்வுத் துறை சாா்பில், இளநிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவிகளுக்கான ஆற்றுப்படுத்துதல் நிகழ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆற்றுப்படுத்துதல் நிகழ்வில் பங்கேற்ற கல்லூரி முதல்வா் யாழ் சு. சந்திரா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரி முதுநிலை, தமிழாய்வுத் துறை சாா்பில், இளநிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவிகளுக்கான ஆற்றுப்படுத்துதல் நிகழ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வுக்கு, கல்லூரி முதல்வா் (பொ) யாழ் சு. சந்திரா தலைமை வகித்தாா். இதில் வேதியியல் துறை உதவிப் பேராசிரியை து. ரேணுகா ‘போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு’ எனும் தலைப்பிலும், ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியின் முதுநிலை, தமிழாய்வுத் துறை முன்னாள் இணைப் பேராசிரியை மீ. முத்துராணி ‘உடலோடு பேசுவோம்’ எனும் தலைப்பிலும் பேசினா்.

இந்த நிகழ்வில், பேராசிரியைகள், மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக, இணைப் பேராசிரியை க. சத்தியா வரவேற்றாா். கௌரவ விரிவுரையாளா் முனைவா் பி. காா்த்திகா நிகழ்வுகளைத் தொகுத்து வழங்கினாா். இளநிலை தமிழ் முதலாம் ஆண்டு மாணவி வை. மதுமிதா நன்றி கூறினாா்.

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