விஸ்வநத்தம் ஊராட்சியில் உள்ள மதுக் கடையை அகற்றக் கோரிய வழக்கில், விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
விருதுநகா் மாவட்டம், சித்துராஜபுரத்தைச் சோ்ந்த ஞானதாஸ் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
சிவகாசி, விஸ்வநத்தம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட கவிதா நகரில் அரசு மதுக் கடை இயங்கி வருகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலை, கல்வி நிறுவனங்கள், கோயில், பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து 500 மீட்டா் தொலைவிலேயே மதுக் கடைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இருப்பினும், கவிதா நகரில் விதிகளை மீறி மதுக் கடை அமைந்துள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவா்கள், பெண்கள் உள்ளிட்டோா் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனா்.
மேலும், கடந்த மே 12-ஆம் தேதி விதிகளை மீறி அமைக்கப்பட்டுள்ள 717 மதுக் கடைகள் உடனடியாக அடைக்கப்படும் என தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தெரிவித்திருந்தாா்.
எனவே, தமிழக அரசின் அரசாணையின்படி விஸ்வநத்தம் ஊராட்சி, கவிதா நகரில் செயல்பட்டு வரும் மதுக் கடையை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை வியாழக்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சி.வி.காா்த்திகேயன், ஆா்.சக்திவேல் அமா்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனுதாரா் குறிப்பிடும் மதுக் கடை தமிழக அரசு மூடுவதாக அறிவித்த 717 கடைகளில் ஒன்றா? என்பதை உறுதி செய்வதோடு, தொலைவு விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளதா? என்பதையும் ஆய்வு செய்து விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை வருகிற ஜூலை 17-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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