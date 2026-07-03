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மதுரை

ஆளுநா் பேச்சுக்கு மதுரை எம்.பி. கண்டனம்

வைகை ஆற்றின் தூய்மைப் பராமரிப்பு குறித்து தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா் தெரிவித்த கருத்துக்கு மக்களவை உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்தாா்.

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சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வைகை ஆற்றின் தூய்மைப் பராமரிப்பு குறித்து தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா் தெரிவித்த கருத்துக்கு மக்களவை உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்தாா்.

திருப்பரங்குன்றம் சௌராஷ்டிரா கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்லேகா் பங்கேற்றுப் பேசினாா். அப்போது, ‘மதுரை வைகை ஆற்றின் நிலை வருத்தம் அளிக்கிறது. இந்த ஆற்றை தூய்மைப்படுத்த இளைஞா்கள் முன்வர வேண்டும். இல்லையெனில், ஆளுநா் மாளிகை நடவடிக்கை எடுக்கும்’ என்றாா். இதற்கு மதுரை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு:

சென்னையில் கூவம் ஆற்றின் நீா் தெள்ளத் தெளிவாகவா பாய்கிறது? அங்கு ஆளுநா் மாளிகை களம் இறங்க வேண்டிய தேவை ஏதும் ஏற்படவில்லையா? மதுரை வைகை ஆற்றை தூய்மைப்படுத்த ஆளுநா் மாளிகை நேரடியாகத் தலையிடும் எனக் கூறுவதன் நோக்கம் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண்பதற்கானதல்ல; ஓா் இணையாட்சி நிா்வாகத்தை உருவாக்கக் கூடியதாகவே உள்ளது. ஏற்கெனவே, பல ஆளுநா்களின் அரசியல் நோக்கங்களை முறியடித்த வரலாறு கொண்டது தமிழ்நாடு என்றாா் அவா்.

ஆய்வுக் கூட்டம்?

கல்லூரி நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு மதுரை அரசு விருந்தினா் மாளிகைக்கு வந்த ஆளுநா், மாவட்ட ஆட்சியா் உள்ளிட்ட அலுவலா்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தியதாகவும், இந்தக் கூட்டம் சுமாா் ஒன்றரை மணி நேரம் நடைபெற்ாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பேசுபொருளானது.

ஏற்கெனவே, அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழக ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோகித் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் நேரடியாகக் கள ஆய்வுகள் மேற்கொண்டதைப் போன்ற நடவடிக்கையை ஆளுநா் ஆா்லேகா் முன்னெடுப்பதாக அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்தன.

விளக்கம்...

ஆய்வுக் கூட்டம் சா்ச்சை தொடா்பாக விளக்கம் அளிக்கும் வகையில், மதுரை மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் செய்திக் குறிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதில் மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகரக் காவல் ஆணையா் எஸ். ராஜேந்திரன், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ந.தேவநாதன் ஆகியோா் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் மரியாதை நிமித்தமாக தமிழக ஆளுரைச் சந்தித்தனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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