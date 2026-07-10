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மதுரை

செவிலியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து செவிலியா்கள் சங்கம் சாா்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து செவிலியா்கள் சங்கம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 5:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து செவிலியா்கள் சங்கம் சாா்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

திறன் மேம்பாட்டு செவிலியா் பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட நிரந்தர செவிலியா் பணியிடங்களை மறு பகிா்வு செய்யும் நடவடிக்கையை சுகாதாரத் துறை கைவிட வேண்டும். அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் நிரந்தர செவிலியா் காலிப் பணியிடங்களை ஏற்படுத்தி, எம்.ஆா்.பி. ஒப்பந்த செவிலியா் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ சேவையை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து செவிலியா்கள் சங்க மாவட்டத் துணைத் தலைவா் அ. பாண்டியம்மாள் தலைமை வகித்தாா். சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் பாண்டி கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். அரசு ஊழியா்கள் சங்க மாநிலப் பொருளாளா் சு. ஜெயராஜராஜேஸ்வரன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றுப் பேசினாா்.

அரசு ஊழியா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் சின்னப்பொன்னு, மாரி, வேல்முருகன், மாரியப்பன், ஆறுமுகம், சிவராணி ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து செவிலியா்கள் சங்க மாவட்டப் பொருளாளா் புவனேஸ்வரி நன்றி கூறினாா்.

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