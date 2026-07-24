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மதுரை

மாணவா்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து ‘மூட்டா’ ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் தோ்வுக்கு எதிராகப் போராடி வரும் மாணவா்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவல் துறையைக் கண்டித்து, மதுரை காமராஜா், மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா், அன்னை தெரசா, அழகப்பா, தமிழ்நாடு கல்வியியல் பல்கலை, அண்ணா பல்கலைக் கழக ஆசிரியா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில், மதுரையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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மதுரை திருப்பாலை பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ‘மூட்டா’ அமைப்பினா்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 5:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட் தோ்வுக்கு எதிராகப் போராடி வரும் மாணவா்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவல் துறையைக் கண்டித்து, மதுரை காமராஜா், மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா், அன்னை தெரசா, அழகப்பா, தமிழ்நாடு கல்வியியல் பல்கலை, அண்ணா பல்கலைக் கழக ஆசிரியா்கள் கூட்டமைப்பு (மூட்டா) சாா்பில், மதுரையில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரை கே.கே.நகா், திருப்பாலை, நாகமலை புதுக்கோட்டை, பெருங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளின் நுழைவு வாயில் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் மூட்டா அமைப்பினா் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.

இதில் நீட் தோ்வுக்கு எதிராகப் போராடிய மாணவா்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவல் துறையைக் கண்டித்தும், தொடா் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை மேற்கொண்ட கல்வியாளா், சமூக ஆா்வலா் சோனம் வாங்சுக்கை உண்ணாவிரத நிலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி, மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே சிறை வைக்கப்பட்டதைக் கண்டித்தும், நீட் தோ்வை முழுமையாக ரத்து செய்யக் கோரியும் முழக்கமிட்டனா்.

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