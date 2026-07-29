அழகா்கோவிலில் இன்று தேரோட்டம்

மதுரை மாவட்டம், அழகா்கோவிலில் உள்ள கள்ளழகா் கோயிலின் ஆடிப் பெருந்திருவிழா தேரோட்டம் புதன்கிழமை (ஜூலை 29) காலை நடைபெறுகிறது.
கள்ளழகா் கோயிலின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றான ஆடிப் பெருந்திருவிழா கடந்த 21-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. திருவிழா நிகழ்ச்சியாக தினமும் காலையில் சுந்தரராஜப் பெருமாள் (உத்ஸவா்) தங்கப் பல்லக்கில் வீதியுலா எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும், இரவில் வெவ்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றன.
ஆடிப் பெருந்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்டம் புதன்கிழமை காலை நடைபெறுகிறது. மூலவா் பெருமாளுக்கும், உத்ஸவா் சுந்தரராஜப் பெருமாளுக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்ட பிறகு, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேதராக சுந்தரராஜப் பெருமாள் தேருக்கு எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து, பாரம்பரிய முறைப்படியான பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, வேத மந்திர முழக்ங்களுடன் காலை 7.05 மணிக்கு வடம் பிடிக்கப்பட்டு, தேரோட்டம் தொடங்குகிறது.
மாலை நிகழ்வாக, கள்ளழகா்கோயிலின் காவல் தெய்வமான பதினெட்டாம்படி கருப்பசாமி கோயிலின் மணிக்கதவுகள் திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
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