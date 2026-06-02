Dinamani
மோஜ்தபா கமேனி உயிருடன் இருக்கிறார் - அமெரிக்காதிவிஷா சர்மா வழக்கு: கணவர், மாமியாருக்கு 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல்! தமிழகத்தில் மேலும் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிபுதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
/
மதுரை

முதல்வா் விஜய் பொறுப்பை உணா்ந்து பேச வேண்டும்: ஆா்.பி. உதயகுமாா்

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தனது பொறுப்பை உணா்ந்து பேச வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் ஆா்.பி. உதயகுமாா் தெரிவித்தாா்.

News image

ஆா்.பி.உதயகுமாா் - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 1:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தனது பொறுப்பை உணா்ந்து பேச வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் ஆா்.பி. உதயகுமாா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை :

கஜா புயல் சீற்றம், கரானோ பெருந்தொற்று போன்ற பேரிடா் காலங்களில் மக்களைப் பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் இருந்தவரும், எந்தவொரு சந்தா்ப்பத்திலும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படாதவருமான ஜோசப் விஜய், தோ்தல் வெற்றியால் தற்போது தமிழக முதல்வராகிவிட்டாா்.

அவா் முதல்வரான பிறகும் மக்களிடம் நடிக்கவே செய்கிறாா். இதற்கு, அவரது திருச்சி உரையே சிறந்த உதாரணம். தமிழகம் எதிா்கொண்டிருக்கும் முல்லைப் பெரியாறு விவகாரம், மேக்கேதாட்டு விவகாரம், கச்சத்தீவு விவகாரம் போன்றவற்றில் தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள் என்ன, திட்டம் என்ன? என்பதை அவா் திருச்சியில் மக்கள் மத்தியில் தெரிவித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அதை அவா் செய்யவில்லை.

மேலும், திருச்சிக்கான வளா்ச்சித் திட்டங்களைக்கூட அவா் குறிப்பிடவில்லை என்பது பெரும் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. முதல்வா் விஜய் இன்றளவும் தன்னை நடிகராவே கருதுகிறாா். அதனால்தான், திரைப்பட பாணியில் வசனம் பேசிவிட்டு, மக்கள் மன்றத்திலும் தனது நடிப்பையே வெளிப்படுத்தி சென்றுள்ளாா்.

அதோடு, அதிமுகவை கிள்ளுக்கீரையாக நினைத்து முதல்வா் ஜோசப் விஜய் விமா்சித்துள்ளாா். எவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து விமா்சித்தாலும் அதிமுகவை யாராலும் அழிக்க முடியாது என்பதுதான் கடந்த கால அரசியல் வரலாறு. இதை, முதல்வா் ஜோசப் விஜய் உணர வேண்டும். இல்லையெனில், அதிமுகவினா் சரியான தருணத்தில் இதை அவருக்கு உணா்த்துவா் என்றாா்.

தொடர்புடையது

திருச்சியில் 10 கி.மீ. தொலைவுக்கு முதல்வா் சாலை வலம்

திருச்சியில் 10 கி.மீ. தொலைவுக்கு முதல்வா் சாலை வலம்

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் இன்று திருச்சி வருகை

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் இன்று திருச்சி வருகை

தமிழக முதல்வரை சந்திக்காத அமித்ஷா 8 கோடி தமிழா்களை அவமதித்துவிட்டாா்: கே. பாலகிருஷ்ணன்

தமிழக முதல்வரை சந்திக்காத அமித்ஷா 8 கோடி தமிழா்களை அவமதித்துவிட்டாா்: கே. பாலகிருஷ்ணன்

அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை முதல்வா் கூட்ட வேண்டும்: தமிழிசை

அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை முதல்வா் கூட்ட வேண்டும்: தமிழிசை

விடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |