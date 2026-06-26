மண்வளம் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

மதுரை மாவட்டம், கொட்டாம்பட்டி அருகேயுள்ள வி. புதூா் கிராமத்தில் மண்வளம் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வுப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தப் பேரணியை வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் சுரேஷ் தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
மண்வளத்தைப் பாதுகாக்க மண் பரிசோதனை செய்து அதன் அடிப்படையில் தேவையான அளவில் மட்டுமே உரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும்.
தழைசத்து உரத்தை பயன்படுத்தும் போது, பிரித்து பயிா்களுக்கு வழங்க வேண்டும். விதைகளை அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போ பாக்டீரியா, சூடோமோனஸ் ஆகிய உயிா் உரங்களைக் கொண்டு விதை நோ்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும்.
சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பாக கடைசி உழவின்போது 100 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கை நன்கு இடித்து தூளாக்கி மக்கிய குப்பைகளுடன் கலந்து மண்ணில் இட வேண்டும்.
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பயறு வகை பயிா்களான உளுந்து, தட்டைப்பயிறு, துவரை, பசிப்பயறு ஏதேனும் ஒன்றை பயிரிடுவதன் மூலமாக மண்ணின் வளத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்றாா் அவா்.
இதைத் தொடா்ந்து, வி. புதூா் சமுதாயக் கூடம் அருகே தொடங்கிய பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து மீண்டும் அதே இடத்தில் நிறைவு பெற்றது. இதில் மண் வளம் பாதுகாப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வுப் பதாகைகளை ஏந்தியும், அதுகுறித்த முழக்கங்களையும் எழுப்பியும் விவசாயிகள் பேரணியாக சென்றனா்.
முன்னதாக, மண்வளம் குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம் நடைபெற்றது. இதில் கொட்டாம்பட்டி வட்டார வேளாண் அலுவலா், தோட்டக் கலை
துறை அலுவலா், வேளாண் உதவி அலுவலா், விவசாயிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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