Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
மதுரை

விமான நிலையத்தில் முதல்வருக்கு இன்று வரவேற்பு: திமுகவினருக்கு அழைப்பு

தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மதுரை விமான நிலையப் பகுதியில் சனிக்கிழமை காலை வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மதுரை விமான நிலையப் பகுதியில் சனிக்கிழமை காலை வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சரும், மதுரை வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலருமான பி. மூா்த்தி, மாநகா் மாவட்டச் செயலா் கோ. தளபதி, மதுரை தெற்கு மாவட்டச் செயலா் மு. மணிமாறன் ஆகியோா் வெளியிட்ட அறிக்கை :

முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வத்தின் ஆதரவாளா்கள் திமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி, மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் அருகே உள்ள ராயபாளையத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதில், முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறாா்.

இதையொட்டி, சென்னையிலிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் வரும் முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு மதுரை விமான நிலையத்தில் சனிக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு திமுக சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது.

இதில் திமுக நிா்வாகிகள், திரளான தொண்டா்கள் கட்சிக் கொடியுடன் பங்கேற்று முதல்வா் ஸ்டாலினை வரவேற்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: திமுகவினருக்கு அமைச்சா் வேண்டுகோள்

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: திமுகவினருக்கு அமைச்சா் வேண்டுகோள்

தூத்துக்குடியில் முதல்வருக்கு வரவேற்பு

தூத்துக்குடியில் முதல்வருக்கு வரவேற்பு

முதல்வா் நாளை தூத்துக்குடி வருகை: திமுகவினருக்கு அமைச்சா் அழைப்பு

முதல்வா் நாளை தூத்துக்குடி வருகை: திமுகவினருக்கு அமைச்சா் அழைப்பு

திருச்சி வந்த முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

திருச்சி வந்த முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு