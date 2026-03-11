மதுரை மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத் தோ்வை 37,496 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினா்.
மதுரை, மேலூா் ஆகிய இரு கல்வி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய மதுரை வருவாய் மாவட்டத்தில் 214 அரசுப் பள்ளிகள், 84 அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள், 181 தனியாா் பள்ளிகள் உள்பட 479 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 19,003 மாணவா்கள், 19,103 மாணவிகள் என மொத்தம் 38,106 போ் பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பித்தனா்.
இந்தத் தோ்வு மாவட்டத்தில் 139 மையங்களில் புதன்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்றது. முதல் தோ்வாக தமிழ்ப் பாடத் தோ்வு நடைபெற்றது. இதில் 18,574 மாணவா்கள், 18,922 மாணவிகள் என மொத்தம் 37,496 போ் தோ்வு எழுதினா். 428 மாணவா்களும், 179 மாணவிகளும் தோ்வில் பங்கேற்கவில்லை. 3 போ் விலக்குப் பெற்றிருந்தனா்.
தனித் தோ்வா்கள்...
474 மாணவா்கள், 171 மாணவிகள் என 645 போ் தனித்தோ்வா்களாக தோ்வு எழுத விண்ணப்பித்தனா். இவா்களில் 447 மாணவா்கள், 165 மாணவிகள் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தோ்வில் பங்கேற்றனா். 33 போ் பங்கேற்கவில்லை. ஒருவா் விலக்கு பெற்றாா்.
மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் எஸ். தயாளன், மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்கள் செந்தில்குமாா், கணேசன், பறக்கும் படை அலுவலா்கள் தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
