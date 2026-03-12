Dinamani
மதுரை

மாநகராட்சி நிா்வாகத்தைக் கண்டித்து அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாநகராட்சியின் ஊழல், முறைகேடுகளைக் கண்டித்து, அதிமுக உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சிகள் சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரை முனிச்சாலை பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அதிமுக அமைப்புச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செல்லூா் கே. ராஜு தலைமை வகித்தாா். மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா் வி.வி. ராஜன் செல்லப்பா முன்னிலை வகித்தாா். இதில் மேலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பெ. பெரியபுள்ளான், மதுரை மாமன்ற எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சோலை ராஜா, அமமுக பொதுச் செயலா் டேவிட் அண்ணாதுரை, தமாகா பொதுச் செயலா் கே.எஸ்.கே. ராஜேந்திரன், பாஜக மாநிலப் பொதுச் செயலா் ராம சீனிவாசன், பாஜக மாநிலச் செயலா் கதலி நரசிங்கப் பெருமாள், மாவட்டத் தலைவா் மாரி. சக்ரவா்த்தி, இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினா்.

அப்போது முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜு பேசியதாவது:

மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 200 கோடிக்கும் மேல் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. இதுகுறித்து பலமுறை புகாா் அளித்தும், ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தியும் திமுக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வில்லை. மதுரை மாநகராட்சியில் மாமன்றக் கூட்டம் கடந்த ஆறு மாதங்களாக நடைபெறவில்லை. தமிழகத்தில் நிா்வாகத் திறனற்ற ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. விஞ்ஞான ரீதியில் ஊழல் செய்யும் கட்சியாக திமுக மாறியுள்ளது என்றாா் அவா்.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் திரளாகக் கலந்து கொண்டனா்.

