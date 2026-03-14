புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
சிறுமி பாலியல் வழக்கு: ஓய்வு பெற்ற பேருந்து ஓட்டுநருக்கு 7 ஆண்டு சிறை

Updated On :14 மார்ச் 2026, 8:25 pm

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில், ஓய்வு பெற்ற அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, மதுரை போக்சோ நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது.

மதுரை திருமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணன். அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இவா், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 11 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தாா்.

இதுதொடா்பான வழக்கில், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் கிருஷ்ணனை கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு மதுரை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி முத்துக்குமரவேல் முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டதால் கிருஷ்ணனுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீா்ப்பளித்தாா்.

மேலும், தமிழக அரசு பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு தொகை வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

