Dinamani
திருப்பதி லட்டு நெய் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஒரு நபா் ஆணைய அறிக்கையில் குற்றச்சாட்டுஈரான் மோசமாக நடந்துகொண்டால் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும் - டிரம்ப் எச்சரிக்கைஓராண்டில் பயணச்சீட்டு இன்றி ரயிலில் பயணித்ததாக 12.24 லட்சம் வழக்குகள் - ரூ. 65.16 கோடி அபாரதம்தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் வெய்யில் சதம்: இன்று பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்புஅருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஊழியா்கள் - தெலங்கானா பக்தா்கள் இடையே மோதல்: 15 போ் காயம்சென்னையில் உணவு வகைகள் 20% விலை உயா்வு - பி.ஜி. விடுதிகளில் வாடகை உயா்வு - மக்கள் கடும் பாதிப்புதமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்இடதுசாரிகளை வீழ்த்தியது போல திரிணமூலை வீழ்த்துவோம்: பாஜக சுவேந்து அதிகாரிவாக்குத் திருட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை: மேற்கு வங்க தேர்தல் ஆணையம்வாக்கு எண்ணிக்கை: தயார் நிலையில் மேற்கு வங்கம் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிஉலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா தொடர் சரிவு! கார்கே விமர்சனம்
/
மதுரை

திருப்பரங்குன்றம் அருகே இரு இளைஞர்கள் வெட்டிக் கொலை

திருப்பரங்குன்றம் அருகே இரு வேறு இடங்களில் இரு இளைஞர்கள் வெட்டிக் கொலை

News image

காவல் துறை வாகனம் - கோப்புப்படம்

Updated On :3 மே 2026, 10:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பரங்குன்றம் அருகே இரு வேறு இடங்களில் இரு இளைஞர்கள் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டனர்.

மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த சம்பக்குளம் விலக்கு அருகே கப்பலூர் - மதுரை சுற்றுச்சாலையின் நடுவே இறந்த நிலையில் இளைஞரின் உடல் இருந்தது. இது குறித்து அந்த வழியாகச் சென்றவர்கள் போலீஸாருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை தகவல் அளித்தனர். இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு வந்த ஆஸ்டின்பட்டி போலீஸார், இறந்து கிடந்த நபரின் உடலைக் கைப்பற்றி சோதனையிட்டனர். முதலில் விபத்தாக இருக்கலாம் என போலீஸார் கருதிய நிலையில், இளைஞரின் உடலில் பல இடங்களில் வெட்டுக் காயங்கள் இருந்ததால், உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து போலீஸôர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

முதல் கட்ட விசாரணையில், இறந்தவர் வாடிப்பட்டி அருகேயுள்ள அய்யங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த குமார் மகன் மதன் (28) என்பது தெரிய வந்தது.

இதேபோல, நிலையூர் - சம்பக்குளம் சாலையில் வண்ணபாறை அருகே ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக போலீஸôருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்துக்கு திருமங்கலம் ஏ.எஸ்.பி. அன்சுல் நாகர் தலைமையிலான போலீஸார் சென்று பார்த்தபோது, 30 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞர் உடலில் பல இடங்களில் வெட்டப்பட்ட நிலையிலும், அடையாளம் காண முடியாத வகையில் இறந்தவரின் முகம் சிதைந்த நிலையில் இருந்தது தெரிய வந்தது. மேலும், இறந்தவர்கள் குறித்து போலீஸôர் அந்தப் பகுதி மக்களிடம் விசாரணை செய்தபோது, யாருக்கும் அடையாளம் தெரியவில்லை.

இதையடுத்து, மோப்ப நாய், தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு போலீஸார் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து இறந்தவரின் உடலை மீட்டு, மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர்.

இதுகுறித்து ஊரகக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் உத்தரவின் பேரில், ஆஸ்டின்பட்டி போலீஸார் வழக்குப் பதிந்து, தனிப் படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இளைஞா் வெட்டிக் கொலை

இளைஞா் வெட்டிக் கொலை

களக்காடு அருகே இளைஞா் வெட்டிக் கொலை

களக்காடு அருகே இளைஞா் வெட்டிக் கொலை

கடலூர் அருகே ரௌடி கொலை: போலீஸார் விசாரணை

கடலூர் அருகே ரௌடி கொலை: போலீஸார் விசாரணை

மாற்றுத்திறனாளி வெட்டிக் கொலை

மாற்றுத்திறனாளி வெட்டிக் கொலை

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு